Названа истинная причина высылки российского дипломата из Швеции

Завкафедрой МосГУ, дипломат в беседе с НСН отметил, что шведы уже четвертое столетие не могут простить России, что она отняла у них статус сверхдержавы и пытаются отквитаться до сих пор.

В МИД Швеции настаивает на том, чтобы один из сотрудников российского посольства покинул страну. Официальное заявление по этому поводу вручили посла России Виктору Татаринцеву.

Представитель МИД Швеции Патрик Нильссон уточнил, что речь идет о сотруднике российской дипмиссии, который встречался с 45-летним шведом в одном из ресторанов Стокгольма. Последнего задержали на этой встрече местные спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу России. Теперь власти требуют, что гражданин добровольно покинул страну.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН заявил, что Швеция точит зуб на Россию еще со времен битвы под Полтавой и эта генетическая память и обида заставляет и совершать подобные поступки и сейчас.

«Все дело в том, что в Швеции вышел антироссийский фильм о том, как мы оккупировали страну. На наших телеканалах над этим посмеялись, потому что в этом смысла нет… Там что бананы и пальмы? После такой реакции СМИ и общественности Стокгольм решил ответить выслать дипломата», - отметил Платошкин.

Дипломат при этом провел параллель с послом России в Британии Александром Яковенко. В годовщину отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаль он обвинил Запад в искусственном раздувании и затягивании ситуации, его тут обвинили в шпионаже.

«Бесятся со злобы, что мы смеёмся над их дурацкими фильмами. И еще добавлю, что во время Второй мировой войны Швеция формально придерживалась нейтральной позиции, но норвежская руда в эти годы в Германию переправлялась через Швецию. А из нее отливались пушки, танки, ружья. И на лечение раненые немецкие солдаты отправлялись через Швецию, что было грубейшим нарушением нейтралитета. И все эти вещи не забываются. С нашей стороны дипломат шведский будет выслан. Это однозначно», - отметил преподаватель МосГУ.

В основе сюжета шведского фильма-катастрофы «Время расцвета» история нападения России на на шведов из-за их отказа продолжать строительство кремлевского газопровода «Северный поток-2». В фильме россияне уничтожают инфраструктуру Швеции, убивают мирных жителей и ликвидируют выживших ядом, который отнимает память.



«Швеция, увы, всегда была в стане наших врагов. И до сих пор в день битвы под Полтавой шведские офицеры флаги приспускают. В те времена это была самая мощная, можно сказать сверхдержава на европейском континенте, а нынешнее Балтийское море называлось Шведским. Этой гегемонии положила конец Россия, и это был шок. И шок остался до сих пор. Сейчас эта маленькая страна, а в советские времена все время искали наши подводные лодки, но так и не нашли. И шумиха эта до сих пор не утихла, боль эта фантомная», - пояснилНиколай Платошкин.

Напомним, Полтавская битва называется историками крупнейшим генеральным сражением Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII.

Битва состоялась 8 июля 1709 года недалеко от города Полтавы. Разгром шведской армии привёл к перелому в Северной войне в пользу России и, в результате победы в Северной войне, к концу господства Швеции в Европе.

10 июля является Днём воинской славы России.