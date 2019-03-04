В Дипакадемии назвали нонсенсом обвинения посла РФ в шпионаже

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от британской газеты The Mail on Sunday за клевету в его адрес. Об этом говорится в письме главному редактору издания Тэду Верити, опубликованном на сайте дипмиссии. Дипломаты назвали «грубой ложью» опубликованную в газете информацию о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж. Отмечается, что Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, а затем уехал в связи с завершением срока командировки. Также в сообщении дипмиссии указывается на лживость утверждения о том, что посол Яковенко был награжден государственной наградой за «шпионскую деятельность».
Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма отметил в интервью НСН, что британской газете следует как минимум опубликовать опровержение ранее появившейся на страницах издания информации.
«Во-первых, правила хорошего тона – это дать опровержение на официальных страницах этого издания, потому что посол страны по определению не может заниматься такой деятельностью. У него совершенно другие функции. Это вообще выглядит нонсенсом», — сказал он.
Иван Сурма отметил, что также можно призвать The Mail on Sunday к ответу через международные структуры и суды, но разбирательства могут затянуться на долгие годы, а результат может оказаться неудовлетворительным.
«Результат может оказаться никаким, потому что международные правовые структуры большей частью являются в том или ином формате либо аффилированными, либо фактически делающими так, чтобы минимизировать процесс и не рассматривать его по существу, а уходить на какие-то мелкие детали и так далее», — посетовал дипломат.
Есть и другой путь, добавил он, через Союзы журналистов или ассоциации изданий, в которые входит газета, оклеветавшая российского посла. Но и в этом случае собеседник НСН не исключил влияния международных структур.
«Но факт остается фактом. Мы должны об этом заявлять, и требовать официального опровержения. Если его не будет, то следующие шаги должны быть юридического плана», — сказал Сурма.
По его словам, ситуация с обвинением посла Яковенко в шпионаже пойдет по той же линии, что и постановочные химатаки в Сирии. Напомним, что в середине февраля 2019 года продюсер британской вещательной корпорации BBC («Би-би-си»), отвечающий за сирийское направление, Риам Далати заявил, что сюжет в госпитале после химической атаки в городе Дума был постановочным.
Напомним, что ровно год назад началось так называемое «дело Скрипаля». 4 марта 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на лавочке в английском городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на беглого разведчика. Москва отвергает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств.