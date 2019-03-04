В Дипакадемии назвали нонсенсом обвинения посла РФ в шпионаже

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД РФ рассказал НСН о возможном ответе России на обвинения Яковенко в шпионаже.

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от британской газеты The Mail on Sunday за клевету в его адрес. Об этом говорится в письме главному редактору издания Тэду Верити, опубликованном на сайте дипмиссии. Дипломаты назвали «грубой ложью» опубликованную в газете информацию о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж. Отмечается, что Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, а затем уехал в связи с завершением срока командировки. Также в сообщении дипмиссии указывается на лживость утверждения о том, что посол Яковенко был награжден государственной наградой за «шпионскую деятельность».

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма отметил в интервью НСН, что британской газете следует как минимум опубликовать опровержение ранее появившейся на страницах издания информации.

«Во-первых, правила хорошего тона – это дать опровержение на официальных страницах этого издания, потому что посол страны по определению не может заниматься такой деятельностью. У него совершенно другие функции. Это вообще выглядит нонсенсом», — сказал он.

Иван Сурма отметил, что также можно призвать The Mail on Sunday к ответу через международные структуры и суды, но разбирательства могут затянуться на долгие годы, а результат может оказаться неудовлетворительным.

«Результат может оказаться никаким, потому что международные правовые структуры большей частью являются в том или ином формате либо аффилированными, либо фактически делающими так, чтобы минимизировать процесс и не рассматривать его по существу, а уходить на какие-то мелкие детали и так далее», — посетовал дипломат.

Есть и другой путь, добавил он, через Союзы журналистов или ассоциации изданий, в которые входит газета, оклеветавшая российского посла. Но и в этом случае собеседник НСН не исключил влияния международных структур.

«Но факт остается фактом. Мы должны об этом заявлять, и требовать официального опровержения. Если его не будет, то следующие шаги должны быть юридического плана», — сказал Сурма.

По его словам, ситуация с обвинением посла Яковенко в шпионаже пойдет по той же линии, что и постановочные химатаки в Сирии. Напомним, что в середине февраля 2019 года продюсер британской вещательной корпорации BBC («Би-би-си»), отвечающий за сирийское направление, Риам Далати заявил, что сюжет в госпитале после химической атаки в городе Дума был постановочным.

«Я думаю, что в данной истории с Лондоном картина будет примерно такая же, то есть будет затянут всеми методами этот процесс с ответом на опровержение, а потом уже, когда событие уйдет и актуальность спадет, будет дано реальное опровержение, что да, ошиблись, не разобрались. Есть конкретная задача – очернить образ и имидж, прежде всего, посла и, соответственно, Российской Федерации. Все понимают, что в реальности этого не может быть, что никакой высылки не было, что просто закончился срок зарубежной командировки. Это все ложь, по большому счету. Мне кажется, что уже заигрались британские СМИ. Обратная картина может быть такой, что эта же ложь ударит обратной стороной по ним и проявится в качестве негативного имиджа того же издания и ряда ведущих СМИ Великобритании», — предположил собеседникНапомним, что ровно год назад началось так называемое «дело Скрипаля». 4 марта 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на лавочке в английском городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на беглого разведчика. Москва отвергает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств.