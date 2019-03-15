НАТО нам не надо. Россия отреагирует на размещение войск у своих границ

ФОТО: flickr
Военные эксперты в эфире НСН пообещали симметричный ответ странам НАТО из-за размещения войск на границе с Россией.НАТО реанимирует практику времен холодной войны, перебрасывая в Европу коалиционные группировки войск. Альянс выбирает те страны, которые граничат с Россией. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
По его словам, к уже имеющимся у НАТО двум штабам многонациональных дивизий, одна из которых — «Северо-Восток» в Польше и вторая — «Юго-Восток» в Румынии, руководство альянса решило сформировать третью — «Север» на базе управления Датской мотопехотной дивизии.
Так, на территориях балтийских государств, Альянс развернул усиленные батальонные тактические группы многонационального состава, численность каждой превышает 1 тысячу человек.
Как отметил Михаил Попов, НАТО расширяется, принимая в свои ряды страны - бывшие участники Варшавского договора и постсоветских республик.
«Иными словами, с 1990-х годов НАТО расширяется строго на Восток, в сторону России», — поделился своим мнением замсекретаря Совбеза РФ.
Подобную тенденцию в эфире НСН отметил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Польша – активный проводник позиции Вашингтона в Европе за подачки, как в цирке, за кусочек сахара, за некие преференции, за то, что погладят по головке. Эти страны готовы обслуживать политику США в Европе. Один из ярких примеров – дать согласие на возможность размещения этой базы на своей территории. Они не должны забывать: в случае обострения отношений, и об этом Владимир Путин в своем послании упомянул, они будут возможными объектами для нашего удара. Касается территорий, где размещаются ударные силы, направленные против России», - подчеркнул Красов.
В свою очередь, генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что России есть чем ответить. Он напомнил об успешной работе над созданием ракеты «Циркон», способной поражать наземные и морские цели.
«Министр обороны Серей Шойгу подтвердил, что всё, что изобретено, уже реализовано в железе. А некоторые военные элементы уже поставлены на боевое дежурство. Поэтому НАТО есть над чем задуматься. У "Циркона" такие же цели и задачи, как у "Авангарда", "Калибра" и "Кинжала". Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО. Если "Циркон" пущен, то он выполняет все поставленные задачи», - отметил Бижев.
Добавим, в НАТО назвали неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что российские ракеты могут нацелить на страны Североатлантического альянса, если в Европе разместят американские ракеты.