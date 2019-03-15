НАТО нам не надо. Россия отреагирует на размещение войск у своих границ

ФОТО: flickr

Военные эксперты в эфире НСН пообещали симметричный ответ странам НАТО из-за размещения войск на границе с Россией.

НАТО реанимирует практику времен холодной войны, перебрасывая в Европу коалиционные группировки войск. Альянс выбирает те страны, которые граничат с Россией. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, к уже имеющимся у НАТО двум штабам многонациональных дивизий, одна из которых — «Северо-Восток» в Польше и вторая — «Юго-Восток» в Румынии, руководство альянса решило сформировать третью — «Север» на базе управления Датской мотопехотной дивизии.

Так, на территориях балтийских государств, Альянс развернул усиленные батальонные тактические группы многонационального состава, численность каждой превышает 1 тысячу человек.

Как отметил Михаил Попов, НАТО расширяется, принимая в свои ряды страны - бывшие участники Варшавского договора и постсоветских республик.

«Иными словами, с 1990-х годов НАТО расширяется строго на Восток, в сторону России», — поделился своим мнением замсекретаря Совбеза РФ.

Подобную тенденцию в эфиреотметил и

«Польша – активный проводник позиции Вашингтона в Европе за подачки, как в цирке, за кусочек сахара, за некие преференции, за то, что погладят по головке. Эти страны готовы обслуживать политику США в Европе. Один из ярких примеров – дать согласие на возможность размещения этой базы на своей территории . Они не должны забывать: в случае обострения отношений, и об этом Владимир Путин в своем послании упомянул, они будут возможными объектами для нашего удара. Касается территорий, где размещаются ударные силы, направленные против России», - подчеркнул Красов.

В свою очередь,в беседе сподчеркнул, что России есть чем ответить. Он напомнил об успешной работе над созданием ракеты «Циркон» , способной поражать наземные и морские цели.

«Министр обороны Серей Шойгу подтвердил, что всё, что изобретено, уже реализовано в железе. А некоторые военные элементы уже поставлены на боевое дежурство. Поэтому НАТО есть над чем задуматься. У "Циркона" такие же цели и задачи, как у "Авангарда", "Калибра" и "Кинжала". Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО. Если "Циркон" пущен, то он выполняет все поставленные задачи», - отметил Бижев.

Добавим, в НАТО назвали неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что российские ракеты могут нацелить на страны Североатлантического альянса, если в Европе разместят американские ракеты.