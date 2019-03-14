Польше напомнили об ответе России за размещение американской базы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне рассказал НСН о возможной реакции России на размещение американской базы в Польше.

Замминистра обороны США Джон Руд на встрече в среду обсудил с официальными представителям Польши создание на территории страны постоянной американской базы. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на и.о. помощника минобороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер. В случае принятия Варшавой этого предложения Госдепартамент США начнет разрабатывать техническое соглашение, его подготовка может занять от шести месяцев до года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с НСН посетовал Польше и Штатам вспомнить обращение Владимира Путина к Федеральному собранию при принятии решения о размещении военной базы.

«Польша – активный проводник позиции Вашингтона в Европе за подачки, как в цирке, за кусочек сахара, за некие преференции, за то, что погладят по головке. Эти страны готовы обслуживать политику США в Европе. Уже некоторые государства, как Германия и Франция, проснулись от летаргического сна, начинают дерзить указаниям из Вашингтона. Однако есть проводники этой линии, как Польша. Один из ярких примеров – дать согласие на возможность размещения этой базы на своей территории. Они не должны забывать: в случае обострения отношений, и об этом Владимир Путин в своем послании упомянул, они будут возможными объектами для нашего удара. Касается территорий, где размещаются ударные силы, направленные против России», - подчеркнул Красов.

Депутат добавил, что размещение американского контингента свидетельствует об оккупации США европейских стран. По его мнению, таким образом Штаты контролируют Европу и проталкивают свои интересы.

«Это еще раз говорит об оккупации США Западной Европы вместе с восточными странами Европы. Где-то порядка 60 тысяч американских военнослужащих по сей день находятся в Западной Европе. Увеличение и бряцанье оружия в Европе существенно влияет на безопасность и не выстраивает нормальный диалог, когда мы говорим безопасности в самой Европе. Американская сторона и их вассалы по псевдооборонительному блоку НАТО не отвечают, для чего они это делают. Ведь других блоков, против которых она может быть направлена, не существует. Страна за страной европейские были втянуты в этот блок. Сейчас бряцание оружие происходит у границ РФ. Нас, конечно, это беспокоит. Участились пролеты разведывательной авиации, участились заходы кораблей в морские зоны вблизи РФ. О какой стабильности может быть речь? Когда вопросы задаем об интересе США, говорят якобы о безопасности Европы. На самом деле они обеспокоены тем, чтобы своих вассалов по НАТО держать в узде, в том числе с размещением воинских контингентов в европейской части», - заключил парламентарий.

Ранее от Польши к США поступило предложение разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Варшава заявила о готовности понести расходы в размере 1.5-2 миллиардов долларов. На это пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков ответил, что это суверенное решение Польши, однако оно повлечет за собой ответные действия со стороны России. Он подчеркнул, что приближение НАТО к российским границам ведет к дестабилизации обстановки на континенте.