«Пусть выдохнут и успокоятся!»: Генерал-лейтенант – о реакции НАТО на «Циркон»

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Генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН, как и Мария Захарова, посоветовал НАТО «не нервничать» после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Владимира Путина Федеральному собранию. На своей странице в Facebook она написала пост, который начинался с фразы: «Зачем так нервничать». Также она отметила, что ранее в альянсе иронизировали над новыми видами вооружений России. По словам Захаровой, в начале прошлого года показанную в ходе послания Федеральному собранию анимацию в НАТО назвали «блефом Кремля», которого не стоит опасаться. Теперь же, как подчеркнула официальный представитель МИД России, Запад вдруг «понял, что в объективе» и начал «догадываться» о реальном положении вещей.

Отметим, в частности, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России ведется успешная работа над созданием ракеты «Циркон», способной поражать наземные и морские цели.

В свою очередь, генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что в своём послании глава государства всего лишь повторил слова о том, что в России такую ракету изобрели:

«Министр обороны Серей Шойгу подтвердил, что всё, что изобретено, уже реализовано в железе. А некоторые военные элементы уже поставлены на боевое дежурство. Поэтому НАТО есть над чем задуматься. А ещё в своём послании он сказал о том, что, если США выйдут из ДРСМД, у нас зеркальный ответ уже готов. Поэтому пусть они тоже выдохнут и успокоятся. Теперь о "Цирконе". У него такие же цели и задачи, как у "Авангарда", "Калибра" и "Кинжала". Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО. Если "Циркон" пущен, то он выполняет все поставленные задачи», - отметил собеседник НСН.

При этом эксперт подчеркнул, что в НАТО попытались что-то противопоставить. В частности, в США заявили о создании в составе ВВС военно-космических сил.

«Они идут вслед за нами, но с отставанием в пять лет. Всё, что у них есть, они копируют у России. Да, Трамп объявил о том, что создаются военно-космические силы. Их предназначение – противопоставить российским новейшим средствам нападения средства отражения первого удара. Но объявить – это полбеды. Надо же ещё создать структуру, поставить задачи, иметь в железе технику. Которая будет противостоять тем новейшим средствам вооружения, которые у нас уже на боевом дежурстве – "Кинжалам", "Авангардам". Поэтому в НАТО пусть успокоятся и научатся воевать на земле. Они пытаются всё решить за счёт воздушного нападения.

Напомним, накануне в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия не намерена первой размещать запрещенные ДРСМД ракеты в Европе. Однако пойдет на такой шаг в случае, если их разместит в регионе другая страна. По словам президента, Москва в таком случае будет вынуждена разработать и развернуть вооружения, которые можно использовать не только против территорий, откуда исходит прямая угроза, но и против тех, где находятся «центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов». Путин подчеркнул, что США на протяжении долгих лет прямо и грубо нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Россия не намерена действовать тем же образом.

Между тем, в Североатлантическом альянсе назвали неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что российские ракеты могут нацелить на страны НАТО, если в Европе разместят американские ракеты.