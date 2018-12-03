В Госдуме не поверили в искренность жалоб Порошенко на Путина

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комитета Госдумы по международным делам рассказал НСН, почему не стоит верить заявлениям украинского президента.

Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на отказ главы России Владимира Путина обсудить ситуацию в Керченском проливе по телефону. По его словам, РФ был направлен запрос на проведение переговоров, причём предлагалось использовать разные форматы, в том числе с привлечением партнёров из США и нормандской четвёрки. Однако, как утверждает Порошенко, ответа до сих пор не последовало, сообщает France24.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал жалобы украинского президента смешными (слушайте аудио).

«Не думаю, что в такой ситуации наше руководство откажется от разговоров. Мы прекрасно понимаем, что этот инцидент в Керчи, спровоцированный украинскими властями, не нужен России ни при каких обстоятельствах. Это подтверждает и то, что в течение долгих часов наши пограничники пытались решить этот конфликт. Понятно, все это было спровоцировано, все это было инсценировано. В такой ситуации идти на какие-то выяснения со стороны Порошенко звучит несколько смешно. Я лично не верю его заявлению», — сказал депутат.По его словам, то, что со стороны Украины неоднократно звучали угрозы относительно моста через Керченский пролив, еще больше усиливает сомнения в искренности украинских властей в стремлении разобраться в инциденте, случившегося 25 ноября.«Они неоднократно угрожали конфликтом вокруг Керченского моста. Если бы это было на ровном месте, это было бы еще как-то. А так различные политики рассматривали различные варианты совершения диверсии. Это никто там не скрывал, везде все есть. Такая активность Украины разобраться в этой ситуации... ну позвольте, вы спровоцировали, вы организовали, вы это раздули и теперь говорите, вы хотите разобраться. Если он хотел бы извиниться, он бы извинился публично. Было бы достаточно. Я думаю, наши службы бы связались, министерство иностранных дел организовало бы, но, однако, это все продолжение одной и той же игры, организованной Порошенко», — заключил собеседникНапомним, 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу. Сейчас моряки, находившиеся на судах, арестованы. Украина обвинила Россию в агрессии из-за инцидента. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отменил запланированную на саммит G20 встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Однако им удалось «на ногах» обсудить инцидент.