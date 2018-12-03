В Госдуме не поверили в искренность жалоб Порошенко на Путина

комитета Госдумы по международным делам рассказал НСН, почему не стоит верить заявлениям украинского президента.
Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на отказ главы России Владимира Путина обсудить ситуацию в Керченском проливе по телефону. По его словам, РФ был направлен запрос на проведение переговоров, причём предлагалось использовать разные форматы, в том числе с привлечением партнёров из США и нормандской четвёрки. Однако, как утверждает Порошенко, ответа до сих пор не последовало, сообщает France24.
В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал жалобы украинского президента смешными (слушайте аудио).
По его словам, то, что со стороны Украины неоднократно звучали угрозы относительно моста через Керченский пролив, еще больше усиливает сомнения в искренности украинских властей в стремлении разобраться в инциденте, случившегося 25 ноября.
«Они неоднократно угрожали конфликтом вокруг Керченского моста. Если бы это было на ровном месте, это было бы еще как-то. А так различные политики рассматривали различные варианты совершения диверсии. Это никто там не скрывал, везде все есть. Такая активность Украины разобраться в этой ситуации... ну позвольте, вы спровоцировали, вы организовали, вы это раздули и теперь говорите, вы хотите разобраться. Если он хотел бы извиниться, он бы извинился публично. Было бы достаточно. Я думаю, наши службы бы связались, министерство иностранных дел организовало бы, но, однако, это все продолжение одной и той же игры, организованной Порошенко», — заключил собеседник НСН.
Напомним, 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу. Сейчас моряки, находившиеся на судах, арестованы. Украина обвинила Россию в агрессии из-за инцидента. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отменил запланированную на саммит G20 встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Однако им удалось «на ногах» обсудить инцидент.