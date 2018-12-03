Понедельник
03 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Украина

В Госдуме не поверили в искренность жалоб Порошенко на Путина

3 Декабря 2018 в 09:45
В Госдуме не поверили в искренность жалоб Порошенко на Путина
Зампред
комитета Госдумы по международным делам рассказал НСН, почему не стоит верить заявлениям украинского президента.

Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на отказ главы России Владимира Путина обсудить ситуацию в Керченском проливе по телефону. По его словам, РФ был направлен запрос на проведение переговоров, причём предлагалось использовать разные форматы, в том числе с привлечением партнёров из США и нормандской четвёрки. Однако, как утверждает Порошенко, ответа до сих пор не последовало, сообщает France24.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал жалобы украинского президента смешными (слушайте аудио).

Оставил без ответа. Порошенко пожаловался на невнимание Путина
«Не думаю, что в такой ситуации наше руководство откажется от разговоров. Мы прекрасно понимаем, что этот инцидент в Керчи, спровоцированный украинскими властями, не нужен России ни при каких обстоятельствах. Это подтверждает и то, что в течение долгих часов наши пограничники пытались решить этот конфликт. Понятно, все это было спровоцировано, все это было инсценировано. В такой ситуации идти на какие-то выяснения со стороны Порошенко звучит несколько смешно. Я лично не верю его заявлению», — сказал депутат.

По его словам, то, что со стороны Украины неоднократно звучали угрозы относительно моста через Керченский пролив, еще больше усиливает сомнения в искренности украинских властей в стремлении разобраться в инциденте, случившегося 25 ноября.

«Они неоднократно угрожали конфликтом вокруг Керченского моста. Если бы это было на ровном месте, это было бы еще как-то. А так различные политики рассматривали различные варианты совершения диверсии. Это никто там не скрывал, везде все есть. Такая активность Украины разобраться в этой ситуации... ну позвольте, вы спровоцировали, вы организовали, вы это раздули и теперь говорите, вы хотите разобраться. Если он хотел бы извиниться, он бы извинился публично. Было бы достаточно. Я думаю, наши службы бы связались, министерство иностранных дел организовало бы, но, однако, это все продолжение одной и той же игры, организованной Порошенко», — заключил собеседник НСН.

Напомним, 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу. Сейчас моряки, находившиеся на судах, арестованы. Украина обвинила Россию в агрессии из-за инцидента. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отменил запланированную на саммит G20 встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Однако им удалось «на ногах» обсудить инцидент.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.