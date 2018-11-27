Мэра, уволившую чиновника из-за миллиона, заподозрили в амбициях на пост главы Якутии

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Директор Института региональных проблем рассказал НСН, почему история с якутским чиновником вышла на федеральный уровень.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила главу управления делами городской администрации Максима Артемьева после того, как узнала о заказе банкета на сумму свыше одного миллиона рублей. Об этом градоначальник написала в своем Instagram. По ее словам, ни от нее, ни от ее заместителей поручений о таких закупках господин Артемьев не получал. При этом мэр усомнилась, что глава управления делами администрации города умышленно запланировал такие траты. Тем не менее, госпожа Авксентьева решила проститься с таким сотрудником и отменить ранее заключенные им контракты. Мэр Якутска подчеркнула, что за время ее нахождения на посту градоначальника, она не отдавала ни одного распоряжения о проведении «массовых гуляний» за счет бюджета.

Резонанс, вызванный увольнением чиновника, заказавшего банкет на миллион рублей, можно объяснить удивлением граждан, привыкших к необоснованным тратам властей на самих себя, заявил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Очень удивились тому, что человек потратил деньги на банкеты для мэрии, то есть для нее же самой. Не готовы мы к этому. Граждане привыкли к тому, что власть обслуживает себя. Если власть вспоминает то, что она - слуга народа, это действительно вызывает удивление», — отметил политолог.

В то же время, Дмитрий Журавлев допустил, что увольнение провинившегося чиновника могло быть началом предвыборной кампании Авксентьевой на пост главы Якутии.«Всегда есть такое маленькое сомнение, а не политика ли это? Слишком принципиальный человек иногда кажется искусственным. Хотелось бы верить, что это прекрасный человек, который делает много хорошего, но [возникает вопрос], а не начало ли это следующей избирательной кампании на пост главы Якутии. Хотя, если человек проводит избирательную кампанию за счет того, что он начинает работать на людей, это может быть даже и хорошо. Это знак того, что политическая система заработала, потому что он проводит избирательную кампанию не за счет того, что договаривается с богатыми и влиятельными, а за счет того, что помогает бедным и слабым», — сказал собеседникНапомним, что в настоящее время главой Республики Саха является Айсен Николаев от «Единой России», набравший 71,9% голосов избирателей на выборах в Единый день голосования 9 сентября текущего года. Предыдущей должностью господина Николаева была должность, которую сейчас занимает Сардана Авксентьева – глава городского округа «Город Якутск». Отметим, что глава Якутии избирается на пятилетний срок.