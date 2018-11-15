Щи для депутата за 8 рублей. Шеф-повар объяснил цены в думской столовой

В эфире НСН ресторатор Константин Ивлев объяснил, почему госучреждения могут позволить низкие цены в столовых.





Фотографии своего обеда и меню в столовой Государственной думы опубликовал в Twitter депутат от Самары Александр Хинштейн. Два блюда и напиток обошлись парламентарию в 253 рубля. Так, судя по ценам в меню общепита, закуска из красной фасоли с кинзой стоит 50 рублей за порцию, а отварная курица – 149 рублей. Своей публикацией Хиштейн хотел развеять слухи о «копеечных» блюдах в думской столовой, сообщает «Пятый канал».

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН отметил, что столовые госучреждений могут позволить себе продавать еду практически по себестоимости, без наценок, в отличие от коммерческих кафе и ресторанов.

«Цены не заниженные. Просто они продают без наценки, а оставшуюся цифру, как правило, дотирует государство. То же самое, что в школах, в детсадах, больницах. Государственные структуры, как правило, не ставят наценку, в отличие от ресторанов, кафе, коммерческих точек общепита. В нее вкладывается аренда, фонд заработной платы, оплата ЖКХ и многое другое», - пояснил ресторатор.

Константин Ивлев также назвал себестоимость некоторых популярных супов. «Нормальная себестоимость борща - средняя порция в 250 грамм - это около 40 рублей. Куриной лапши – 12 рублей, щей – 8 рублей», - отметил шеф-повар.

Ранее на пресс-конференции НСН депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, уже три недели сидящий на так называемой «министерской диете», предложил принять эстафету председателю кабмина Дмитрию Медведеву. После спора с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявила, что на 3,5 тысячи в месяц спокойно можно прожить и питаться «макарошками», Бондаренко пытается прожить на указанную сумму.