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Мэр Якутска уволила чиновника, заказавшего банкет за миллион рублей

27 Ноября 2018 в 09:10
Мэр Якутска уволила чиновника, заказавшего банкет за миллион рублей

Глава управления делами администрации Якутска Максим Артемьев был уволен после заказа банкета для мэрии на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщила мэр города Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram.

Градоначальник усомнилась, что Артемьев умышленно запланировал подобные траты. По ее словам, скорее сказалась «привычка работать по шаблону», сообщает Ura.ru. Тем не менее, госпожа Авксентьева приняла решение уволить руководителя управления делами администрации, так как такие сотрудники ей не нужны.

Ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил «министерскую диету», в ходе которой он жил на 3,5 тысячи в месяц в соответствии с потребительской корзиной. В результате он похудел на 7,4 килограмма. Об этом Николай Бондаренко сообщил в эфире НСН.

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