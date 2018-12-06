Лукашенко поспорил с Путиным о газе, забыв, что важнее для него нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН заявил, что в первую очередь Белоруссии нужно озаботиться скидками на нефть, чем раздувать газовую тему.

Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о цене на газ для Белоруссии в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области). Российский президент напомнил, что соседняя страна и так не платит рыночную цену, которая была бы под $200 за тысячу кубометров. После возражения Лукашенко о том, что белорусы имеют худшие условия, чем немцы против которых «вместе воевали», российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ в закрытом режиме.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН обратил внимание, что Белоруссия не дает никаких скидок России при экспорте своих товаров.

«Лукашенко, я думаю, давит на то, что цена российского газа должна быть в Белоруссии такой же, как в российских регионах, то есть около 50-70 долларов за тысячу кубов. На данный момент цена фиксирована и составляет примерно 130 долларов за 1000 кубов. Когда Лукашенко говорит, что Белоруссия должна получать газ по внутрироссийским ценам, Путин ему возражает, что рыночная цена составляет 200 долларов, причем это он еще мягко выразился, на самом деле цена выше. Цените, мол, что у вас и так самая низкая стоимость газа из всех внешних покупателей газа. Сложно найти товар, который Белоруссия экспортирует в другие страны, но нам продает дешевле. Я думаю, что Белоруссии сильно давить на это не надо, им сейчас важнее получить определенные уступки налоговые по нефтяной отрасли. А уж газовый вопрос для них пока второстепенный», - отметил он.Как стало известно, позже Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о цене на газ в ходе петербургского саммита. «Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — признался белорусский лидер в беседе с журналистами. Так же он заявил, что через неделю планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «не войти с нерешенными проблемами в Новый год».

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич сетовал на нежелание властей Белоруссии обеспечивать высокий уровень жизни своих граждан. Он упрекал Лукашенко в том, что тот не собирается покидать свой пост, а лишь растит армию угодников и лизоблюдов.