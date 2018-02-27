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Политика

Лебедев: Скандал со Слуцким спровоцировали противники России на Западе

27 Февраля 2018 в 17:06
Лебедев: Скандал со Слуцким спровоцировали противники России на Западе
Фото: ukrinform.ru

В эфире НСН зампред Госдумы заявил, что обвинения главы комитета по международным делам в домогательствах сфабрикованы, чтобы подорвать имидж страны.

После скандала с обвинениями главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в отношении журналисток, его коллега Оксана Пушкина выступила с инициативой ввести в законодательство  РФ ответственность за харассмент.

На Западе сексуальные домогательства после истории с режиссером Харви Вайнштейном превратилась в остросоциальную проблему и в юридической практике предусмотрено наказание за сексуальные домогательства.

В эфире НСН заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, что России пока рано перенимать западный опыт и вводить ответственность за харассмент. Кроме того, скандал вокруг Леонида Слуцкого депутат расценивает как очередную провокацию со стороны Запада в преддверии президентских выборов.

В России начнут наказывать за харассмент из-за скандала со Слуцким 

«Я считаю, что в нашем обществе это приживется лет через 50-60 – не раньше. У нас абсолютно другие взгляды на жизнь, чем у западных стран. Подать руку женщине при выходе из автобуса – это в порядке вещей. На Западе это уже может быть расценено как домогательства и повод для возбуждения дела, как минимум – гражданского иска. Я думаю, что не надо во всем уподобляться западным странам и вслепую перенимать все, что там существует. У них своя история развития и взаимодействия между полами. Этот шаг, как минимум, преждевременный, чтобы внедрять это на законодательном уровне. Мы понимаем, сколько случаев привлечения (к ответственности – прим .НСН) по данному закону будет на следующий день после вступления его в силу», - отметил Лебедев. - Мы считаем, что ситуация с Леонидом Эдуардовичем Слуцким не совсем попадает под данную интерпретацию».

По словам Лебедева, обвинения в домогательствах и возникший на этой почве скандал направлены на подрыв имиджа председателя комитета Госдумы по международным делам. «Это сделано специально в преддверии выборов президента. Здесь больше политической составляющей, чем действительно униженных и оскорбленных представительниц СМИ, которые вдруг спустя год решили об этом заявить. Это выгодно тому, кому выгодно было не допустить сборную России до Олимпийских игр, кому выгодно очернить Россию в глазах мирового сообщества за события на Украине и Сирии. Заказчик и кукловод, я думаю, у всех этих событий один и тот же», - полагает он.

При этом, как считает парламентарий, добиться цели своей цели провокаторам не удалось. «Они неправильно понимают менталитет русского человека. В нашей стране все наоборот – чем больше кого-то ругают и бьют, тем больше народ его любит. Тем, кому выгодно очернить нашу страну, нужно было избрать прямо противоположную политику. Не пытаться оклеветать Слуцкого и обвинить его в попытках домогательства, а наоборот - рассказать какой он хороший и какой молодец. Так что глобально своей основной цели провокаторы не добились и не добьются», - добавил собеседник НСН.

Отметим, что сам Леонид Слуцкий назвал обвинения в домогательствах к журналисткам «просто грубым приемом в период предвыборной кампании», передает РИА Новости.

Ранее лидер движения «За права женщин России», адвокат Людмила Айвар в эфире НСН поддержала инициативу Оксаны Пушкиной по внесению поправок в законодательство о сексуальных домогательствах.

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