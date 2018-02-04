И Ума Турман тоже. Актриса рассказала о домогательствах Вайнштейна

Звезда Голливуда Ума Турман заявила, что ее домогался режиссер Харви Вайнштейн. Актриса рассказала журналистам о нескольких эпизодах.

По словам 47-летней Турман, впервые Вайнштейн пытался приставать к ней вскоре после съемок «Криминального чтива» (1994), который он продюсировал. Они встретились в парижском отеле, Вайнштейн оголился и позвал актрису в сауну, однако та отказалась, пишет газета The New York Times.

Следующий эпизод произошел в Лондоне. Турман утверждает, что Вайнштейн начал ее домогаться в гостинице, пытался принудить к интимной близости. А после того, как актриса пригрозила рассказать о его действиях, пообещал уничтожить ее карьеру.

Адвокат скандально известного режиссера Бенджамин Браман уже заявил, что слова актрисы о домогательствах будут тщательно изучены. Он не исключил, что против Турман будет подан судебный иск.

«Господин Вайнштейн признает, что сделал некрасивый шаг в отношении мисс Турман 25 лет назад, о котором пожалел и за который сразу извинился», — сказал Браман, слова которого приводит Газета.ру

Обвинения в домогательствах посыпались на Вайнштейна в октябре 2017 года, после публикации в The New York Times, где говорилось, что режиссер на протяжении 30 лет приставал к сотрудницам и актрисам.