В России начнут наказывать за харассмент из-за скандала со Слуцким

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина намерена ввести ответственность за сексуальные домогательства, в которых журналистки ГД обвиняют Леонида Слуцкого.

Зампредседателя комитета Госдумы по делами семьи Оксана Пушкина готовит поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за сексуальные домогательства. Поводом внести изменения в проект закона о равных правах женщин стал скандал в нижней палате парламента с участием депутата Леонида Слуцкого – по данным СМИ, три работающие в ГД журналистки обвинили его в домогательствах.



По словам Пушкиной, такое поведение «процветает в нашем обществе», пишет РБК. «При этом никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства (на работе – прим.ред.), за харассмент, а ст. 133 (“Понуждение к действиям сексуального характера” – прим. НСН) вообще фактически не работает», - заявила парламентарий, добавив, что подвергшиеся домогательствам женщины либо умалчивают об этих фактах, либо меняют место работы.

Как пояснила зампредседателя думского комитета, вопрос домогательств и ответственность за подобные действия должны будут четко прописаны в законе. В январе 2003 года проект закона о равных правах женщин был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Законопроект приняли в первом чтении, но до второго он пока так и не дошел.

В документе, в частности, говорится о конституционной, административной, дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности за нарушение равных прав и свобод женщин и мужчин.

Отметим, что Леонид Слуцкий, вокруг которого разразился скандал, обвинения журналисток категорически опровергает и называет «бредом».

В эфире НСН депутат ГД Виталий Милонов ранее заявил, что женщины, которые сегодня кричат о домогательствах, сами не могут похвастаться безупречным поведением. Он также заверил, что в Госдуме нет проблем с неподобающим поведением парламентариев.

«Мы все живые люди, в ГД работает куча молодых сотрудников, не женатых, у них могут возникать какие-то чувства, это нормальная жизнь. В нашей Госдуме все в рамках приличия», - сказал Милонов.

Напомним, что после истории с Харви Вайнштейном волна сексуальных скандалов буквально захлестнул западное общество. В непристойном поведении упрекают не только деятелей кино и искусства, но и политиков. В Великобритании в отставку с поста министра обороны подал Майкл Фэллон, которого обвинила в непристойной поведении одна из журналисток. Затем 76-летнего члена британской Лейбористской партии отстранили от работы за то, что назвал молодую девушку «привлекательной».