Кто следующий? В арестах Абызова и Ишаева увидели сигнал действующим чиновникам

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Эксперты рассказали НСН, какие выводы можно сделать из громких арестов уходящей недели.

Два громких ареста прошли на минувшей неделе. Во вторник, 26 марта, был задержан экс-министр по делу «Открытого правительства» Михаил Абызов. Ему предъявили обвинение в создании ОПГ и хищении в особо крупном размере — четырёх миллиардов рублей. Уже в четверг, 28 марта, Следственный комитет России сообщил о задержании другого бывшего чиновника — экс-полпреда президента по ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Ему инкриминирую мошенничество, также предполагающее хищение в особо крупном размере — пяти миллиардов рублей.

Даже первый арест должен стать сигналом другим коррупционерам, убеждён глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло. В эфире НСН он заявил, что также видит связь между арестом Абызова и низкими показателями отечественной экономики. Экс-министр занимался «Открытым правительством», проектом, суть которого мало кому ясна, и который был в последствии упразднён, а показателей экономического роста с тех пор как-то не прибавилось.

«Это определенный сигнал. Известно, что Абызов был тесно связан с Чубайсом. Для него была специальная должность придумана в правительстве. Это сигнал коррупционерам и тем, кто склонен к коррупции, что это недопустимо, независимо от должностей. Я думаю, что это может быть и более глубокий сигнал. Мне кажется, что это косвенно связано с плохими показателями нашего экономического развития», — заметил Тарло.

Когда спустя два дня стало известно об ещё одном аресте, некоторые эксперты стали приходить к более смелым выводам — арестом бывших чиновников власть намекает нынешним, что никто неприкасаемых нет. Об этом в эфире НСН рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Общее направление на чистку от бывших, а потом, думаю, и действующих чиновников, которые позволяют себе брать несколько больше, чем зарплата, оно есть. Потому что и Ишаев, и Абызов — люди бывшие. Но вокруг этого создаётся определённый психологический климат. И поскольку наши люди исходят априори из того, что чиновник — существо вороватое, то психологический климат будет только усиливаться. Поэтому, думаю, эти процессы будут базой для того, чтобы гораздо легче проводить чистку уже действующего аппарата», — сделал прогноз политолог.

Напомним, пока Россия хорошо запомнила только громкий арест на тот момент министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его дело было возбуждено в 2016 году. В 2017-м он получил приговор: восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей.