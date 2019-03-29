Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Политика

Кто следующий? В арестах Абызова и Ишаева увидели сигнал действующим чиновникам

29 Марта 2019 в 08:09
Кто следующий? В арестах Абызова и Ишаева увидели сигнал действующим чиновникам
ФОТО: pxhere.com

Эксперты рассказали НСН, какие выводы можно сделать из громких арестов уходящей недели.

Два громких ареста прошли на минувшей неделе. Во вторник, 26 марта, был задержан экс-министр по делу «Открытого правительства» Михаил Абызов. Ему предъявили обвинение в создании ОПГ и хищении в особо крупном размере — четырёх миллиардов рублей. Уже в четверг, 28 марта, Следственный комитет России сообщил о задержании другого бывшего чиновника — экс-полпреда президента по ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Ему инкриминирую мошенничество, также предполагающее хищение в особо крупном размере — пяти миллиардов рублей.

Даже первый арест должен стать сигналом другим коррупционерам, убеждён глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло. В эфире НСН он заявил, что также видит связь между арестом Абызова и низкими показателями отечественной экономики. Экс-министр занимался «Открытым правительством», проектом, суть которого мало кому ясна, и который был в последствии упразднён, а показателей экономического роста с тех пор как-то не прибавилось.

«Это определенный сигнал. Известно, что Абызов был тесно связан с Чубайсом. Для него была специальная должность придумана в правительстве. Это сигнал коррупционерам и тем, кто склонен к коррупции, что это недопустимо, независимо от должностей. Я думаю, что это может быть и более глубокий сигнал. Мне кажется, что это косвенно связано с плохими показателями нашего экономического развития», — заметил Тарло.

Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой

Когда спустя два дня стало известно об ещё одном аресте, некоторые эксперты стали приходить к более смелым выводам — арестом бывших чиновников власть намекает нынешним, что никто неприкасаемых нет. Об этом в эфире НСН рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Общее направление на чистку от бывших, а потом, думаю, и действующих чиновников, которые позволяют себе брать несколько больше, чем зарплата, оно есть. Потому что и Ишаев, и Абызов — люди бывшие. Но вокруг этого создаётся определённый психологический климат. И поскольку наши люди исходят априори из того, что чиновник — существо вороватое, то психологический климат будет только усиливаться. Поэтому, думаю, эти процессы будут базой для того, чтобы гораздо легче проводить чистку уже действующего аппарата», — сделал прогноз политолог.

Напомним, пока Россия хорошо запомнила только громкий арест на тот момент министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его дело было возбуждено в 2016 году. В 2017-м он получил приговор: восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.