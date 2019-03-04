Кризис ожиданий. Политолог объяснил снижение влияния Кремля в жизни россиян

ФОТО: Владимир Путин // kremlin.ru

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв заявил НСН, что ни репрессий, ни либерализма из-за этого ждать не приходится.

Влияние президента на жизнь страны снизилось по оценке россиян, которую приводит в последнем опросе общественного мнения «Левада-Центр». Так, если в январе 2017 года ему отдавали 4,7 балла по пятибалльной шкале, то два года спустя уже только 4,2. Неизменной осталась оценка роли армии — 4,1, снизился рейтинг и силовых структур, в частности ФСБ — с 4,1 до 3,8.

Наши соотечественники испытывают кризис ожиданий, заявил в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. По его словам, это связано с антисоциальными изменениями во внутренней политике, которые последовали за переизбранием президента. Тем не менее, в этом есть положительный аспект — россияне вернулись в реальность, где президент не всесилен.

«Это связано с кризисом ожиданий после президентских выборов, когда вместо улучшения жизненных условий, повышения доходов, пенсий, вместо всего хорошего, что ждали люди, им предъявили пенсионную реформу. Это падение веры в лучшее будущее, понимание, пришедшее с некоторым опозданием, что президент не волшебник, не Дед Мороз, что он не всесилен, что есть реалии, которые сильнее его, что в условиях санкций и стагнации трудно ждать роста доходов. Произошла некоторая десакрализация роли президента, который был у нас над всем и всеми, который точно в любом вопросе на стороне населения. Люди вернулись в реальность», — объяснил Калачёв.

Доверие армии, по его словам, неизменно по причине того, что она не имеет отношения к внутренней политике и не воспринимается гражданами как репрессивный институт. Зато ФСБ и другие силовые структуры теряют вес именно из-за изменения своих функций.

«Что касается остальных силовых структур, есть опасения, что в случае падения уровня жизни, если экономический кризис обернётся социальным, а тот в свою очередь превратится в политический, то репрессивная машина, силовые структуры, начиная с ФСБ, будут использованы против недовольных. Если раньше ведомство воспринималось как структура, которая борется с терроризмом, то теперь — как инструмент борьбы с инакомыслием, с политическими оппонентами власти. Здесь как раз и надо искать причины снижения оценки. Одно дело борьба с терроризмом, другое — иноагенты, репрессивные законы типа “пакета Яровой”, за которым явно стоит ФСБ», — заметил политолог.

В целом снижение доверия ко всем институтам власти закономерно, так как все они находятся «под зонтом рейтинга президента», отметил Калачёв. Печально, по его мнению, то, что меньше всего в России люди верят в силу профсоюзов.

«Самое интересное в этом исследовании, что самыми невлиятельными оказались профсоюзы. Это тревожный знак, потому что по мере ухудшения экономической ситуации понятно, что будет усиление борьбы за трудовые права. Россияне считают себя в отношениях с работодателями беззащитными, а профсоюзы никакого влияния не имеют. Это печально, так как говорит о серьёзных системных проблемах. На самом деле, россияне абсолютно адекватно оценивают ситуацию», — подчеркнул собеседник НСН.

Однако репрессий за недостаточную веру во всесилие президента и власти, по мнению политолога, не последует. На данном этапе в стране наблюдается тенденция попеременного использования то кнута, то пряника. Но чтобы вернуть доверие граждан, по его словам, власти придётся постараться.

«Авторитет власти держится на заботе о населении, власть должна быть сама инструментом перемен к лучшему, драйвером развития. Поэтому я думаю, что у нас так и будут колебания от оттепели к закручиванию гаек и обратно. Но в тоталитаризм мы не упадём, либерализмом тоже не пахнет, будет то, что и сейчас — маневрирование. Будут ещё запретительные меры, потому что это самая простая реакция на угрозу, но если власть озабочена повышением своего авторитета, а он держится на доверии, то его надо чем-то завоёвывать», — заключил Калачёв.

Добавим, о снижении роли президента в жизни страны свидетельствуют и другие замеры. Так, в ноябре 2018 года электоральный рейтинг Путина по данным ФОМ упал до уровня февраля 2014 года — 45% после 64%, которые наблюдались в мае 2018-го. Снизилось и доверие президенту по данным ВЦИОМ: в январе 2019 года лишь 32,2% респондентов доверяли Владимиру Путину, в феврале показатель слегка подрос до 32,8%.