Политолог: Вслед за губернаторопадом может последовать мэропад

Гендиректор Института региональных проблем рассказал НСН, почему главы региональных центров начали по очереди уходить в отставку.

В городской администрации Биробиджана сообщили об отставке мэра города Евгения Коростелева. Он написал заявление об уходе по собственному желанию и сложил с себя полномочия досрочно. Известно, что исполнять обязанности мэра Биробиджана будет его первый заместитель Андрей Пивенко.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в интервью с НСН связал это с массовыми отставками губернаторов в прошлом году, которые получили название губернаторопад.

«Это же логично. Мэры региональных столиц, это ключевые фигуры после губернатора. Почти везде, может быть за исключением севера Тюменской области, региональные столицы, это примерно половина региональной экономики. Понятно, что с одной стороны губернаторы хотят укрепить свой контроль над региональными столицами, особенно это касается новых губернаторов, с другой стороны и федеральная власть хочет выстроить некую систему, которая включала бы не только региональные власти, но власть вот таких шибко богатых субъектов. Даже в маленьком Биробиджане, где небольшая столица и вообще небольшая экономика, тоже такое случилось. Ситуация связана в частности с внутренними вопросами и с тем, что команда обновляется. Я бы пока не сказал бы про "мэропад", но в принципе, как мне кажется, он возможен», — рассказал Журавлёв.

По его словам, мэропад может продолжиться в Свердловской области. А вот в Нижнем Новгороде, по словам Журавлева уже «губернаторский мэр», в этой связи ему уже ничего не грозит.Напомним, в конце января 2019 года в отставку «по личным причинам» ушел глава Читы и председатель городской думы Анатолий Михалев. Исполнять обязанности председателя читинской думы будет первый заместитель Андрей Ядрищенский.