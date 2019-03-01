Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
Политика

Политолог: Вслед за губернаторопадом может последовать мэропад

1 Марта 2019 в 12:44
Политолог: Вслед за губернаторопадом может последовать мэропад
Гендиректор Института региональных проблем рассказал НСН, почему главы региональных центров начали по очереди уходить в отставку.

В городской администрации Биробиджана сообщили об отставке мэра города Евгения Коростелева. Он написал заявление об уходе по собственному желанию и сложил с себя полномочия досрочно. Известно, что исполнять обязанности мэра Биробиджана будет его первый заместитель Андрей Пивенко.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в интервью с НСН связал это с массовыми отставками губернаторов в прошлом году, которые получили название губернаторопад. 

«Это же логично. Мэры региональных столиц, это ключевые фигуры после губернатора. Почти везде, может быть за исключением севера Тюменской области, региональные столицы, это примерно половина региональной экономики. Понятно, что с одной стороны губернаторы хотят укрепить свой контроль над региональными столицами, особенно это касается новых губернаторов, с другой стороны и федеральная власть хочет выстроить некую систему, которая включала бы не только региональные власти, но власть вот таких шибко богатых субъектов. Даже в маленьком Биробиджане, где небольшая столица и вообще небольшая экономика, тоже такое случилось. Ситуация связана в частности с внутренними вопросами и с тем, что команда обновляется. Я бы пока не сказал бы про "мэропад", но в принципе, как мне кажется, он возможен», — рассказал Журавлёв.

Грудинин: Забрали мандат - повысили рейтинг!
По его словам, мэропад может продолжиться в Свердловской области. А вот в Нижнем Новгороде, по словам Журавлева уже «губернаторский мэр», в этой связи ему уже ничего не грозит.

Напомним, в конце января 2019 года в отставку «по личным причинам» ушел глава Читы и председатель городской думы Анатолий Михалев. Исполнять обязанности председателя читинской думы будет первый заместитель Андрей Ядрищенский.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.