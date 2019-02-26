Грудинин опроверг конец политической карьеры после утраты мандата

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Директор Совхоза имени Ленина рассказал НСН о нарушениях в процессе лишения его депутатского места.

Директор Совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин лишился мандата депутата городского поселения Видное. Решение об этом приняли 11 парламентариев из 13 присутствовавших на заседании. Отмечается, что поводом к тому послужили обнаруженные городской прокуратурой нарушения при подаче Грудининым декларации о доходах.

В эфире НСН сам он заявил о нарушениях процедуры, а также рассказал, чем намерен заняться после утраты мандата.

«Это очень интересная история. Собирается внеочередное заседание совета, на которое приходит 13 депутатов из 20. Вопрос на повестке дня один — представление прокуратуры, но ни номера, ни даты, ни текста не раздаётся. После этого председатель-единорос закрывает заседание, хотя у нас в уставе нет понятия закрытого заседания, и не пускает людей, которые пришли поинтересоваться, а что же происходит. Раздаётся предписание прокуратуры. Но меня с ним не ознакомили, потому что если бы это сделали, я бы им показал документы, что никакого офшора у меня нет. Это голословное утверждение, потому что меня в президентскую кампанию просто просветили рентгеном и не нашли этот офшор, потому что его просто нет. И второе, я хоть и был зарегистрирован в квартире сына, но там не жил, значит, ей не пользовался. Это всё фикция. Но, несмотря на это, 11 — единоросы и примкнувшие к ним сателлиты, проголосовали. Всё, теперь я должен в суде доказывать свою правоту», — рассказал Грудинин.

По его словам, ему не впервой отстаивать свою невиновность. Причиной постоянных нападок, по его мнению, является страх правящей партии перед его фигурой на политической арене.

«Они прекрасно понимают, что этот левиафан: прокуратура, суд, глава, губернатор, а они действуют просто чтобы меня затоптать, каким-то образом сработал. Они меня очень сильно боятся, судя по всему. Но никакого закона РФ я не нарушал. Будем теперь доказывать. Я как-то доказывал, причём 2,5 года, что я не экстремист. Тогда меня сняли с выборов в Московскую областную думу, я доказал обратное, но, разумеется, выборы уже прошли. Здесь та же история. Они меня почему-то боятся.Это просто агония “Единой России”, им очень хочется в городской округ, а они не знают, что с этим счастьем делать, со мной, я имею в виду. Разберёмся!», — заверил Грудинин.

Более того, все попытки поставить точку в его политической карьере, только приводят к увеличению рейтинга, добавил директор Совхоза имени Ленина. Что касается утраты полномочий депутата, он отметил: отсутствие мандата — не повод опускать руки.

«Телеканал “360” уже объявил, что это конец политической карьеры Грудинина. На самом деле, нет, все прекрасно понимают, что это преследование по политическим мотивам. И они мой рейтинг просто повышают. Потому что рейтинг “Единой России” ниже городской канализации. И все, на кого они нападают, сразу становятся уважаемыми людьми. Я им благодарность объявлять не буду, но, как сказал один мудрый человек, услужливый дурак — опаснее врага. Это как раз тот случай. Люди не виноваты, что к власти пришли единороссы и откровенные бездари. Поэтому буду точно так же работать. На самом деле, не так уж и меньше теперь полномочий. Мы боролись, чтобы не разворовывали бюджет, поднимали льготы по налогам для малоимущих, нам это удавалось. “Единая Россия” всегда была против. Просто теперь моим коллегам тяжелее будет — на одного человека станет меньше. Но люди нас поддерживают», — заключил Грудинин.

Ранее в эфире НСН бывший кандидат в президенты рассказал, как лишился должности главы совета депутатов подмосковного Видного. Напомним, что на выборах президента России 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей. Он занял второе место после действующего президента страны Владимира Путина, набравшего 76,69%.