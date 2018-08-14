Кравчук поддержал мнение Ющенко о Донбассе и Крыме

Бывший президент Украины Виктор Ющенко указал действующему руководству страны на ошибки в разрешении конфликта в Донбассе и назвал украинский народ «рабами». В интервью «Украинской правде» Ющенко заявил, что причиной воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе стало отсутствие сплочённости украинского народа. По его словам, у Киева отсутствует четкий план действий и власти не ведут себя как народ, который нуждается в победе, а как рабы.
Ющенко добавил, что конфликт в Донбассе невозможно разрешить моментально. В этом с ним согласился первый президент Украины Леонид Кравчук, прокомментировавший в эфире НСН высказывания коллеги.
«Я согласен с Виктором Андреевичем, что в очень близкое время решить проблему в Донбассе будет сложно. Пока мы не сядем с Россией за круглый стол и не подготовим для этого круглого стола определенные предложения, идя навстречу друг другу, исключая из любых переговоров территориальные претензии, суверенитет и независимость, потому что когда это включается в повестку дня, все разговоры прекращаются. Тогда можно попытаться найти какое-то взаимопонимание, и на его основе можно начать принимать какие-то решения. Это не просто, не в один день, но важно начать», — рассказал Кравчук.
«Я не думаю, что сегодня можно решить вопрос Крыма быстро. Я думаю, что решить вопрос Крыма можно с помощью примеров из мирового опыта. Крым может занять какое-то особое место в отношениях Украины и России. Под влиянием двух государств, или в составе одного государства при влиянии другого государства, или еще что-то. С этого надо начинать, а потом будет видно», — предложил Кравчук.
Он отметил, что для урегулирования конфликтов необходимо, чтобы план одной из сторон поддерживался другой стороной, а также мировым сообществом с учетом международного права, в частности Будапештского меморандума.
«Есть план, как мы будем его осуществлять? Есть два пути: дипломатия или сила. Сила не годится, дипломатия эффективно не работает, Минские соглашения пробуксовывают. Значит, надо искать другие варианты. Надо понимать, что это вопрос длительного порядка, а не одного дня», — резюмировал Кравчук.
Ранее бывший премьер Украины Юлия Тимошенко сравнила украинское население с рабами в Древнем Египте. По словам лидера партии «Батькивщина», при Тутанхамоне зарабатывали больше, чем некоторые украинцы при нынешней власти.