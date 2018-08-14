Кравчук поддержал мнение Ющенко о Донбассе и Крыме

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал НСН свои предложения по урегулированию отношений между Москвой и Киевом.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко указал действующему руководству страны на ошибки в разрешении конфликта в Донбассе и назвал украинский народ «рабами». В интервью «Украинской правде» Ющенко заявил, что причиной воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе стало отсутствие сплочённости украинского народа. По его словам, у Киева отсутствует четкий план действий и власти не ведут себя как народ, который нуждается в победе, а как рабы.

Ющенко добавил, что конфликт в Донбассе невозможно разрешить моментально. В этом с ним согласился первый президент Украины Леонид Кравчук, прокомментировавший в эфире НСН высказывания коллеги.

«Я согласен с Виктором Андреевичем, что в очень близкое время решить проблему в Донбассе будет сложно. Пока мы не сядем с Россией за круглый стол и не подготовим для этого круглого стола определенные предложения, идя навстречу друг другу, исключая из любых переговоров территориальные претензии, суверенитет и независимость, потому что когда это включается в повестку дня, все разговоры прекращаются. Тогда можно попытаться найти какое-то взаимопонимание, и на его основе можно начать принимать какие-то решения. Это не просто, не в один день, но важно начать», — рассказал Кравчук.