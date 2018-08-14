Ющенко сравнил украинцев с рабами

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью «Украинской правде» заявил, что руководство страны допускает ошибки в разрешении конфликта в Донбассе.

По его мнению, причиной воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе стало отсутствие сплочённости украинского народа.

По словам бывшего главы государства, у Киева отсутствует чёткий план действий.

«Вы себя ведёте не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — добавил он.

По мнению Ющенко, Украина также пренебрегает дипломатическими инструментами, которыми располагает, передает RT.

64-летний Виктор Андреевич Ющенко — украинский государственный и политический деятель, третий президент Украины (с 2005 по 2010 год), был избран на выборах президента Украины 26 декабря 2004 года.

В 1999—2001 годах премьер-министр Украины, в 1993—1999 годах председатель Национального банка Украины.



