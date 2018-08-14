В Древнем Египте рабы больше зарабатывали! Тимошенко поругала украинскую власть

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала политику нынешнего правительства Украины на своей странице в Facebook. По ее словам, население страны находится в бедственном положении с зарплатами ниже уровней Древнего Египта.

Тимошенко заявила, что в украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по цене в 30-40 копеек за килограмм.

«Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — цитирует украинского политика Газета.ру.

По словам Тимошенко, это является «издевательством». Она добавила, что низкие заработки заставляют многих украинцев мигрировать, в том числе в Польшу. Единственным выходом из этой ситуации Тимошенко называет создание условий, при которых «хотелось [бы] работать и жить дома, а не где-нибудь», сообщает Ura.ru.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал украинский народ рабами, напоминает RT.