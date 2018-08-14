Вторник
14 августа
USD 68.22
EUR 77.65
Горячие новости

В Древнем Египте рабы больше зарабатывали! Тимошенко поругала украинскую власть

14 Августа 2018 в 08:29
В Древнем Египте рабы больше зарабатывали! Тимошенко поругала украинскую власть

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала политику нынешнего правительства Украины на своей странице в Facebook. По ее словам, население страны находится в бедственном положении с зарплатами ниже уровней Древнего Египта.

Тимошенко заявила, что в украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по цене в 30-40 копеек за килограмм.

«Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — цитирует украинского политика Газета.ру.

По словам Тимошенко, это является «издевательством». Она добавила, что низкие заработки заставляют многих украинцев мигрировать, в том числе в Польшу. Единственным выходом из этой ситуации Тимошенко называет создание условий, при которых «хотелось [бы] работать и жить дома, а не где-нибудь», сообщает Ura.ru.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал украинский народ рабами, напоминает RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.