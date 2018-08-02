Госдеп США поприветствовал борьбу Facebook с «российским влиянием»
2 Августа 2018 в 06:51
Госдеп США поприветствовал удаление социальной сетью Facebook более 30 страниц и аккаунтов, заподозренных в попытке влияния на американских избирателей, сообщает Североамериканское бюро НСН.
В сообщении, опубликованном официальным представителем Госдепартамента Хизер Нойерт, особо выделена угроза со стороны России. Стоит отметить, что в объяснении своих действий Facebook не указывал Россию как источник подозрительной активности.
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