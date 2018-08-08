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Политика

Клинцевич: Спонсировать терроризм – прерогатива США

8 Августа 2018 в 14:14
Клинцевич: Спонсировать терроризм – прерогатива США
В сенате США  разработали законопроект об антироссийских санкциях и предложили признать Россию «государством-спонсором терроризма».

Американские сенаторы разработали новый законопроект об антироссийских санкциях, а также предложили признать Россию «государством-спонсором терроризма». По задумке сената США, Москва должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада и «вернуть Крым под контроль правительства Украины», пишет «Коммерсант».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал инициативу США «попыткой перенести проблему с больной головы на здоровую».

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«У меня высокая степень уверенности, что Конгресс не примет этот законопроект по двум причинам. Слишком открыто, явно и бесцеремонно. Чтобы обвинить Россию в "спонсорстве" терроризма у США нет оснований – они не подготовят доказательную базу. А во-вторых, очень много конгрессменов и сенаторов, которые знают, что на самом деле США уже десятилетиями финансируют террористические организации, проводя через них свои военно-политические проекты. С созданными американцами организациями я боролся и в Афганистане, и в Чечне. Сегодня ИГИЛ – производная от этих организаций, вскормленная, поддерживая и финансируемая американскими спецслужбами, выполняет свой функционал, дестабилизируя обстановку в различных регионах», - отметил Франц Клинцевич.

Подготовка данного законопроекта и попытка его принять направлена не только против России, но является серьезнейшим ударом по президенту США Дональду Трампу и его администрации, считает сенатор.

«Нужно сделать все, чтобы никаких договоренностей между Россией и Соединенными Штатами не было. Тем более, последняя ситуация по Хельсинки [саммит Россия-США] предложение по разоружению с нашей стороны для них смерти подобно. Сегодня их задача – сделать Россию агрессивной страной, «спонсором» терроризма. Несмотря на то, что мы единственные, кто по-настоящему борется с этим злом. И мы будем на это реагировать, разъяснять людям всего мира, кто на самом деле спонсирует терроризм», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее в сенате США предложили «скоординировать» все санкции против России, пишет Газета.ру. Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о своей поддержке возможного ужесточения односторонних антироссийских санкций.

 

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