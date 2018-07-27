Рар: Американские СМИ не могут успокоиться после удачной встречи Путина и Трампа

Топ-1: СМИ рассказали о «жучке» в мяче, подаренном Трампу Путиным
Я не понимаю таких нападок и таких атак со стороны американской бюрократии и американских СМИ в отношении Российской Федерации. Возникает вопрос: о чем вообще идет спор? Понятно, во времена «холодной войны» Москва и Вашингтон целили друг в друга ракеты, а сейчас в чем дело? Россия никому не угрожает! Фактически, можно обо всем договориться. Но нет, американские СМИ все еще в истерике после того, как встреча Путина и Трампа прошла успешно. Создается впечатление, что американские СМИ хотели, чтобы два президента в Хельсинки разругались и больше не встречались никогда. Но какой смысл в такой ругани? И почему нельзя подчеркнуть, что есть надежда, что два лидера, которые имеют в своем арсенале ядерное оружие и теоретически могут уничтожить весь мир, здесь договорились, и могут сделать что-то общее.
Топ-2: Германские эксперты напомнили, что США и Израиль находятся в Сирии незаконно
Мне кажется, здесь стоит уточнить, что Америка и Турция действуют в Сирии не на законных основаниях, а Россия и Иран имеют приглашение Дамаска. Французы и англичане также участвуют в бомбардировках Сирии незаконно. А, в целом, я надеюсь, что встреча Путина и Трампа приведет к тому, что в этом сложнейшем сирийском вопросе Америка и Россия будут искать какое-то сотрудничество.
Топ-3: Госдума приняла закон о безвизовом въезде в страну по паспорту болельщика
Это прекрасная новость. Мне кажется, очень важно, чтобы особенно критически настроенные молодые европейцы смогли бы попасть в Россию. Может быть, такой шаг, которые предприняли российское правительство и Госдума, подтолкнет Европейский Союз к тому, чтобы снова задуматься о безвизовом режиме с Россией, хотя бы на какое-то время.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.