Рар: Американские СМИ не могут успокоиться после удачной встречи Путина и Трампа

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: СМИ рассказали о «жучке» в мяче, подаренном Трампу Путиным

Американские СМИ сообщили, что футбольный мяч чемпионата мира-2018 года в России, который президент РФ Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в Хельсинки, оснащен специальным «жучком».

Я не понимаю таких нападок и таких атак со стороны американской бюрократии и американских СМИ в отношении Российской Федерации. Возникает вопрос: о чем вообще идет спор? Понятно, во времена «холодной войны» Москва и Вашингтон целили друг в друга ракеты, а сейчас в чем дело? Россия никому не угрожает! Фактически, можно обо всем договориться. Но нет, американские СМИ все еще в истерике после того, как встреча Путина и Трампа прошла успешно. Создается впечатление, что американские СМИ хотели, чтобы два президента в Хельсинки разругались и больше не встречались никогда. Но какой смысл в такой ругани? И почему нельзя подчеркнуть, что есть надежда, что два лидера, которые имеют в своем арсенале ядерное оружие и теоретически могут уничтожить весь мир, здесь договорились, и могут сделать что-то общее.

Топ-2: Германские эксперты напомнили, что США и Израиль находятся в Сирии незаконно

В Германии опубликован доклад об участии трех стран – России, Америки и Израиля – в сирийском конфликте. Исследованием этого вопроса занималась специальная научная служба Бундестага. Эксперты пришли к выводу, что только российские военные действуют в Сирии на законных основаниях. У них есть на это разрешение официального Дамаска. Тем самым, сказано в докладе, только Россия не нарушает статью устава ООН, которая дает право на применение силы.

Мне кажется, здесь стоит уточнить, что Америка и Турция действуют в Сирии не на законных основаниях, а Россия и Иран имеют приглашение Дамаска. Французы и англичане также участвуют в бомбардировках Сирии незаконно. А, в целом, я надеюсь, что встреча Путина и Трампа приведет к тому, что в этом сложнейшем сирийском вопросе Америка и Россия будут искать какое-то сотрудничество.

Топ-3: Госдума приняла закон о безвизовом въезде в страну по паспорту болельщика

Госдума в приняла в окончательном чтении закон о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика. Проект подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу.

Это прекрасная новость. Мне кажется, очень важно, чтобы особенно критически настроенные молодые европейцы смогли бы попасть в Россию. Может быть, такой шаг, которые предприняли российское правительство и Госдума, подтолкнет Европейский Союз к тому, чтобы снова задуматься о безвизовом режиме с Россией, хотя бы на какое-то время.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.