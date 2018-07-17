«Из минуса в ноль». Американист об итогах встречи Путина с Трампом

Фото: u-f.ru

В эфире НСН Константин Блохин отметил, что о реальном улучшении отношений между РФ и США можно будет судить спустя несколько месяцев после саммита.

По итогам саммита Россия-США в Хельсинки американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделал «очень важные выводы». В интервью Fox News он признал, что президент РФ Владимир Путин был «очень сильным» в ходе переговоров и лидеры «потрясающе провели время».

В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин предположил, что одним из главных выводов американского президента стало осознание невозможности решать без России большую часть глобальных проблем.

«Это вопросы ядерного нераспространения, стратегической стабильности, противодействия международному терроризму, решение региональных проблем – Сирия, Украина, Северная Корея. Трамп понял, что Россия – это глобальный игрок, и наличие диалога с ней это лучше, его отсутствие. Особенно, принимая во внимание, что мы является ядерными сверхдержавами, и на нашу долю приходится более 90 процентов всего ядерного оружия», - отметил эксперт.

Несмотря на позитивные итоги переговоров в Хельсинки, говорить о реальном улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном можно будет только спустя несколько месяцев после саммита, считает Блохин.«Главный судья тут - это время. Нужно два-четыре месяца, чтобы увидеть, готовы ли стороны идти друг другу навстречу и сохранять обязательства. Но то, что Трамп постарался вывести эти отношения из минуса хотя бы в ноль – это очевидно. После саммита складывается ощущение, что Трамп в американском политическом истеблишменте является единственным человеком, который хочет реально улучшить отношения с Россией. После того, как он приехал на Родину, то попал под шквал критики. Его там называют слабаком, национальным предателем», - заявил собеседник

Отметим, что ранее Трамп возложил ответственность за ухудшение отношений с Россией на представителей Демократической партии США, пишет «Русская планета».

Первая полноформатная встреча двух лидеров состоялась 16 июля в Хельсинки на саммите Россия-США, напоминает Ura.ru. Переговоры Путина и Трампа заняли более двух часов. В ходе встречи стороны также обсудили «вмешательство» России в президентские выборы в США в 2016 году, о котором ранее неоднократно заявляла американская сторона.

Многие американские СМИ критично оценили выступление Трампа в Хельсинки. Также раскритиковал американского президента актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, сравнив поведение Трампа с «мягкой раскисшей макарониной».