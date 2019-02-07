Политолог: Отмена прямых выборов глав городов добьёт веру народа во власть

Эксперт рассказал НСН, чем опасен общероссийский тренд на отмену прямых выборов мэров городов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал закон, предусматривающий отмену прямых выборов мэров Кемерово и Новокузнецка. Постановление опубликовано на сайте областной администрации. Теперь главы этих крупных городов Кузбасса будут избираться депутатами горсоветов «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Закон вступит в силу по окончании полномочий действующих мэров городов, то есть в сентябре 2021 года в Кемерово и в сентябре 2023 года в Новокузнецке.

Бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин заявил НСН, что постановление главы Кузбасса не имеет отношения к конкретным городам, а является частью общероссийского тренда.