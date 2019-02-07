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Политика

Политолог: Отмена прямых выборов глав городов добьёт веру народа во власть

7 Февраля 2019 в 17:20
Политолог: Отмена прямых выборов глав городов добьёт веру народа во власть
Эксперт рассказал НСН, чем опасен общероссийский тренд на отмену прямых выборов мэров городов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал закон, предусматривающий отмену прямых выборов мэров Кемерово и Новокузнецка. Постановление опубликовано на сайте областной администрации. Теперь главы этих крупных городов Кузбасса будут избираться депутатами горсоветов «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Закон вступит в силу по окончании полномочий действующих мэров городов, то есть в сентябре 2021 года в Кемерово и в сентябре 2023 года в Новокузнецке.

Бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин заявил НСН, что постановление главы Кузбасса не имеет отношения к конкретным городам, а является частью общероссийского тренда.

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«Это никакого отношения не имеет именно к данным городам. Это общий тренд, который идет по всей России. Этот тренд направлен на то, чтобы не было межэлитных конфликтов между представителями крупных городов и губернатором, которые часто встречаются на просторах нашей необъятной родины. Люди, которые избираются прямыми выборами и принародно, имеют возможность опираться на мнение народа, электората и говорить о том, что они независимы в принятии своих решений, и они, соответственно, более требовательны и более жестки к областной исполнительной власти. Поэтому когда человека непосредственно назначает через систему непрямых выборов губернатор, то этот человек полностью ему подконтролен, ориентируется на него и ему, по сути, глубоко наплевать на то, что там думает народ. Самый главный для него фактор принятия тех или иных политических решений это губернатор. Поэтому обычно конфликтов между назначенными мэрами и губернаторами не бывает», — пояснил политолог.

Однако назначенные главы городов менее эффективны, чем прошедшие через прямые выборы, добавил Андрей Колядин.

«Человек, который назначается губернатором, а не избран народом, абсолютно не реагирует на его мнение, не пытается проявить какие-то инициативы. Поэтому люди, которые назначаются, кратно менее эффективны в развитии территории, чем те люди, которые проходят через прямые выборы. Несмотря на то, что снимается проблема межэлитных конфликтов, появляется проблема невысокого уровня развития данных территорий по сравнению с теми территориями, где приходят харизматичные, сильные и интересные лидеры через прямые выборы», — отметил собеседник НСН.

Из-за отмены прямых выборов мэров городам грозят не только проблемы с развитием, но и с верой граждан во власть, заметил экс-глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике.

«Федеральный центр будет очень рад [отмене прямых выборов], потому что этот тренд идет из федерального центра, а люди просто уйдут в дальнейшую атомизацию. Уже и так на выборы не ходят, уже и так во власть не верят. Это приведет к некоторому обострению конфликтов между политизированной частью электората и властью, потому что политизированная часть электората, а их примерно 30%, такого изменения новому губернатору не простит», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в апреле 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Действующий в то время глава города Евгений Ройзман в знак протеста подал в отставку.  Новым градоначальником стал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.
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