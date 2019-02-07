Политолог: Отмена прямых выборов глав городов добьёт веру народа во власть

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал закон, предусматривающий отмену прямых выборов мэров Кемерово и Новокузнецка. Постановление опубликовано на сайте областной администрации. Теперь главы этих крупных городов Кузбасса будут избираться депутатами горсоветов «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Закон вступит в силу по окончании полномочий действующих мэров городов, то есть в сентябре 2021 года в Кемерово и в сентябре 2023 года в Новокузнецке.
Бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин заявил НСН, что постановление главы Кузбасса не имеет отношения к конкретным городам, а является частью общероссийского тренда.
Однако назначенные главы городов менее эффективны, чем прошедшие через прямые выборы, добавил Андрей Колядин.
«Человек, который назначается губернатором, а не избран народом, абсолютно не реагирует на его мнение, не пытается проявить какие-то инициативы. Поэтому люди, которые назначаются, кратно менее эффективны в развитии территории, чем те люди, которые проходят через прямые выборы. Несмотря на то, что снимается проблема межэлитных конфликтов, появляется проблема невысокого уровня развития данных территорий по сравнению с теми территориями, где приходят харизматичные, сильные и интересные лидеры через прямые выборы», — отметил собеседник НСН.
Из-за отмены прямых выборов мэров городам грозят не только проблемы с развитием, но и с верой граждан во власть, заметил экс-глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике.
«Федеральный центр будет очень рад [отмене прямых выборов], потому что этот тренд идет из федерального центра, а люди просто уйдут в дальнейшую атомизацию. Уже и так на выборы не ходят, уже и так во власть не верят. Это приведет к некоторому обострению конфликтов между политизированной частью электората и властью, потому что политизированная часть электората, а их примерно 30%, такого изменения новому губернатору не простит», — заключил собеседник агентства.
Напомним, что в апреле 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Действующий в то время глава города Евгений Ройзман в знак протеста подал в отставку. Новым градоначальником стал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.