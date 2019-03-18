На те же грабли? К чему приведет новый сезон губернаторских отставок

Эксперты в эфире НСН рассказали, поменялась ли стратегия власти после осенних выборов 2018 года.

Новая волна губернаторских отставок вновь прокатится по России уже на этой неделе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к администрации президента. Отмечается, что Кремль планирует определиться со списком регионов в ближайшее время, затем грянут отставки. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил газете, что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой».

Однако прошлые региональные выборы в 2018 году показали определенный кризис кремлевских назначенцев в нескольких регионах. В Хабаровском крае выборы выиграл либерал-демократ Сергей Фургал с результатом 69,57% голосов против 27,97% голосов соперника от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Такая же ситуация произошла и во Владимирской области, где победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,03% голосов против 37,46% голосов действующего главы региона Светланы Орловой («Единая Россия»).

Бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин в эфире НСН отметил, что главы регионов, пришедшие к власти через прямые выборы, менее эффективны.



«Человек, который назначается губернатором, а не избран народом, абсолютно не реагирует на его мнение, не пытается проявить какие-то инициативы. Поэтому люди, которые назначаются, кратно менее эффективны в развитии территории, чем те люди, которые проходят через прямые выборы. Несмотря на то, что снимается проблема межэлитных конфликтов, появляется проблема невысокого уровня развития данных территорий по сравнению с теми территориями, где приходят харизматичные, сильные и интересные лидеры через прямые выборы», — отметил Колядин.

По итогам второго тура выборы в Республике Хакасия выиграл Коновалов от партии КПРФ 57,57%. В повторных выборах губернатора Приморского края 16 декабря одержал победу самовыдвиженец Олег Кожемяко с результатом 62,88%. Повторные выборы в Приморье были назначены после того, как результаты прошедшего в сентябре 2018 года второго тура признали недействительными из-за многочисленных нарушений.



Журналист Александр Любимов в эфире НСН отметил положительные сдвиги в позиции Кремля к альтернативным точкам выбора после осеннего голосования.

«Кремль очень четко реагирует на политическую ситуацию. Это хорошо. Вопрос только, в какую сторону он реагирует. Если в запретительную, как было раньше, тогда зачем ЛДПРовцам и коммунистам дали продвинуться? Правда, есть вариант, что сейчас им дали продвинуться, а потом скомпрометируют и скажут: смотрите, демократия в России не работает. Но, все-таки, есть небольшой шанс, что система поняла: от ее жесткости, ее неприятие людей с альтернативными точками зрения приводит к тому, что страна развивается медленнее. Если поняла, то это наш общий шанс», - отметил Любимов

«Ведомости» отмечают, что в ближайшее время уже предрешена судьба Марины Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом остается судьба Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).