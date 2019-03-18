На те же грабли? К чему приведет новый сезон губернаторских отставок

Новая волна губернаторских отставок вновь прокатится по России уже на этой неделе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к администрации президента. Отмечается, что Кремль планирует определиться со списком регионов в ближайшее время, затем грянут отставки. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил газете, что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой».
Однако прошлые региональные выборы в 2018 году показали определенный кризис кремлевских назначенцев в нескольких регионах. В Хабаровском крае выборы выиграл либерал-демократ Сергей Фургал с результатом 69,57% голосов против 27,97% голосов соперника от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Такая же ситуация произошла и во Владимирской области, где победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 57,03% голосов против 37,46% голосов действующего главы региона Светланы Орловой («Единая Россия»).
Бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин в эфире НСН отметил, что главы регионов, пришедшие к власти через прямые выборы, менее эффективны.
«Человек, который назначается губернатором, а не избран народом, абсолютно не реагирует на его мнение, не пытается проявить какие-то инициативы. Поэтому люди, которые назначаются, кратно менее эффективны в развитии территории, чем те люди, которые проходят через прямые выборы. Несмотря на то, что снимается проблема межэлитных конфликтов, появляется проблема невысокого уровня развития данных территорий по сравнению с теми территориями, где приходят харизматичные, сильные и интересные лидеры через прямые выборы», — отметил Колядин.
По итогам второго тура выборы в Республике Хакасия выиграл Коновалов от партии КПРФ 57,57%. В повторных выборах губернатора Приморского края 16 декабря одержал победу самовыдвиженец Олег Кожемяко с результатом 62,88%. Повторные выборы в Приморье были назначены после того, как результаты прошедшего в сентябре 2018 года второго тура признали недействительными из-за многочисленных нарушений.
Журналист Александр Любимов в эфире НСН отметил положительные сдвиги в позиции Кремля к альтернативным точкам выбора после осеннего голосования.
«Кремль очень четко реагирует на политическую ситуацию. Это хорошо. Вопрос только, в какую сторону он реагирует. Если в запретительную, как было раньше, тогда зачем ЛДПРовцам и коммунистам дали продвинуться? Правда, есть вариант, что сейчас им дали продвинуться, а потом скомпрометируют и скажут: смотрите, демократия в России не работает. Но, все-таки, есть небольшой шанс, что система поняла: от ее жесткости, ее неприятие людей с альтернативными точками зрения приводит к тому, что страна развивается медленнее. Если поняла, то это наш общий шанс», - отметил Любимов«Ведомости» отмечают, что в ближайшее время уже предрешена судьба Марины Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом остается судьба Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).