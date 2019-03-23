Голанские высоты: США не нужна стабильность в мире

Политолог в беседе с НСН заявил, что позиция США по Голанским высотам - еще одно свидетельство об утрате однополярного мира.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерение США признать Голанские высоты израильской территорией на фоне ситуации с Крымом не является политикой двойных стандартов. «Нет, вовсе нет. Действия президента по Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства», — заявил Помпео в ответ на вопрос журналистов.

Арабист Марианна Беленькая высказала НСН сомнения по поводу серьезности заявления Трампа, о готовности США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Заявление Трампа не принесет пользы, но ни на что не повлияет, потому что, с одной стороны, Израиль с Голан никуда уходить не собирается, с другой – международное сообщество на поводу у Трампа не пойдет, потому что это будет нарушение резолюции Совбеза ООН», - сказала она.

Евросоюз заявил, что не будет признавать Голанские высоты частью Израиля, несмотря на позицию США. Представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич напомнила, что Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии, а Израиль территории оккупировал. Действия США осудила и Турция.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в беседе с НСН отметил, что у Тель-Авива нет притязаний к части территорий, принадлежащих Сирии. По его словам, в первую очередь страны заинтересованы в спокойной границе.

«Начиная с 1974 года, с момента прекращения огня, и до начала гражданской войны в Сирии семь лет назад сирийская граница была у нас самой спокойной. Не то, что террорист, ни один волк через неё не прошёл. Я думаю, что с момента возвращения Асада на юг, у нас нет никаких территориальных притязаний к той части Голанских высот, которые относятся к Сирии. Он заинтересован в спокойствии, и мы тоже», - подчеркнул Векслер.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин пояснил в интервью НСН, почему президент США делает громкие заявления.

«Трампу выгоден хаос на Ближнем Востоке. Америка способствовала созданию Pax Americana (Американский мир – прим. НСН) при таком однополярном мире, когда она была заинтересована в сохранении стабильности своего миропорядка. Так как не удалось сохранить однополярный мир, американцы уже не сохраняют стабильность в мире, выходят из целого ряда организаций и не скрывают, что не заинтересованы в поддержании стабильности», — пояснил эксперт.

Напомним, Израиль установил контроль над западной частью Голанских высот, которые принадлежали Сирии, в июне 1967 года в ходе Шестидневной войны, в которой разгромил коалицию арабских государств - Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира.