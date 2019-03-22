Трампу нужен хаос. Эксперт о признании Голанских высот

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН рассказал НСН, как Америка отказываются от стабильности в мире.

МИД Сирии осудил слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает SANA. В ведомстве назвали заявления американского лидера «безответственными» и увидели в них подтверждение «слепой приверженности США» Израилю и поддержки его агрессивного поведения. Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его словам, эта территория позволит повысить безопасность Израиля.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал в эфире НСН, почему президент США делает такие заявления.

«Трампу выгоден хаос на Ближнем Востоке. Америка способствовала созданию Pax Americana (Американский мир – прим. НСН) при таком однополярном мире, когда она была заинтересована в сохранении стабильности своего миропорядка. Так как не удалось сохранить однополярный мир, не удалось превратить однополярный момент в однополярную эру, стал усиливаться полицентричный мир, то американцы уже не сохраняют стабильность в мире, выходят из целого ряда организаций и не скрывают, что не заинтересованы в поддержании стабильности», — пояснил эксперт.

Ранее представитель дипломатической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что объединение не собирается признавать Голанские высоты Израилем, и напомнила, что он оккупировал эти территории в 1967 году.

Напомним, что Голанские высоты являются спорной территорией, сейчас ее восточная часть контролируется Сирией, а остальная часть Израилем.