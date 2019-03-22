Заявление Трампа по Голанским высотам назвали хорошим поводом для войны

Арабист объяснила в эфире НСН, что в действительности эта фраза Трампа ни на что не повлияет.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его словам, это позволит повысить безопасность Израиля. В действительности это предложение ни на что не повлияет, рассказала в эфире НСН арабист Марианна Беленькая.

«Все очень зыбко. Для тех, кто хочет разжечь, достаточно любого повода. А это хороший повод. Понятное дело, что здесь менее агрессивная реакция будет, чем заявление Трампа по Иерусалиму, потому что Голаны – это дело между Израилем и Сирией. А до Иерусалима есть дело всему арабскому и исламскому миру. Потому масштабы несколько другие. Плюс, ситуация не позволяет так легко проводить атаки против Израиля, как ракеты из Газы запускать. Между Сирией и Израилем, Ливаном и Израилем есть миротворцы, ситуация совсем другая. Большая война никому в этом регионе не нужна. Но громких заявлений будет достаточно. Заявление Трампа не принесет пользы, но ни на что не повлияет, потому что, с одной стороны, Израиль с Голан никуда уходить не собирается, с другой – международное сообщество на поводу у Трампа не пойдет, потому что это будет нарушение резолюции Совбеза ООН», - сказала она.

Израиль установил контроль над западной частью Голанских высот, которые принадлежали Сирии, в июне 1967 года в ходе Шестидневной войны, в которой разгромил коалицию арабских государств - Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира.