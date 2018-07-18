Газ на троих. О чем в Берлине договорились РФ, Украина и ЕС

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Россия готова продлить транзит газа через Украину и увеличить поставки топлива в Европу.

Россия готова продлить транзит газа через территорию Украины. Об этом заявил глава Минэнерго РФ во итогам трехсторонних переговоров Россия-Украина-Евросоюз в Берлине 17 июля прошли переговоры России и Украины по транзиту газа. Как отметил глава российского ведомства, Москва может продлить действующий транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который заканчивается в 2019 году, а также рассматривать предложения по заключению нового контракта. Со своей стороны, вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина признали необходимость контрактов нового типа.

Как пояснил российский министр, контракты и прописанные в них условия «должны быть взаимовыгодными», и для поставщиков, и потребителей, и для тех кто предоставляет услуги по транзиту газа европейским потребителям, пишет Газета.ру. Кроме того, до начала «реализации нового этапа взаимоотношений», как отметил Новак, необходимо урегулировать все существующие споры.

Напомним, заключенные в 2009 году контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом» стали поводом для судебных разбирательств между сторонами. Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза». Москва, в свою очередь, заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через Украину.

Вопрос транзита газа через Украину также поднимался на саммите Россия-США в Хельсинки 16 июля. Тогда президент Владимир Путин заявил, что Москва готова не только сохранить транзит, но и продлить контракт с Киевом в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже.

В «Нафтогазе» на заявление российского лидера отметили, что споры по контракту на поставку газа и по контракту на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже, а основная проблема заключается в отказе российской компании платить компенсации в размере 2,6 млрд долларов.

В эфире НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что украинская сторона в этом вопросе «априори не договороспособна и невменяема». «Хотя бы потому, что коммерческие интересы представителей “Нафтогаза” отличаются от коммерческих интересов самого “Нафтогаза”. “Нафтогаз” и государство, стоящее за ним, заинтересованы в максимизации прокачки, а руководство “Нафтогаза” заинтересовано в том, чтобы срубить денег с “Газпрома” и тем самым оправдать свои премии, которые они получили неизвестно за что», — отметил Фролов.

Ранее Киев предлагал заключить трехсторонний договор с Москвой и Берлином о гарантированных поставках российского газа через территорию Украины.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что транзит газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это будет выгодно России и Европе.

«Вопрос лишь в том, насколько будет выгодно продавцам газа и конечным покупателям осуществлять транзит через Украину. Президент России Владимир Путин сказал, что никто не отказывается от переговоров, Россия готова к переговорам, но теперь будут смотреть насколько это эффективно. Никто не говорит о том, что Россия идет на принцип, отказывается от украинской транспортной системы просто по каким-то там политическим соображениям. Если это будет выгодно и интересно, то транзит сохранится», — сказал Дудчак.

По итогам переговоров в Германии 17 июля стороны договорились сконцентрироваться на подготовке нового газового соглашения между Россией и Украиной. Второй раунд переговоров запланирован на октябрь текущего года, пишут «Известия».

Отметим, что после трехсторонней встречи в Берлине глава Минэнерго также заявил, что Россия в ближайшие 10 лет может увеличить поставки газа в Европу на 10-15 процентов. Речь идет о 17–25 млрд кубометров газа, которые могут использовать для загрузки газотранспортной системы Украины.

