Путин пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину при определенных условиях

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что будет часто встречаться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, они позволят оперативно решать все вопросы.

На прошедшей встрече лидеры двух сверхдержав обсуждали тему Украины. В частности, Трамп заявил, что опасается исчезновения транзита через Украину.

Российский лидер ответил, что Москва готова не только сохранить транзит, но и продлить контракт с Киевом в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже.

Кстати, еще перед началом встречи Дональд Трамп признался, что смотрел полуфинальные и финальный матчи чемпионата мира, и назвал организацию турнира «великолепной». На итоговой пресс-конференции Владимир Путин подарил американскому коллеге мяч.