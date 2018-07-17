Эксперт: «Нафтогаз» против «Северного потока-2» из-за премий топ-менеджеров

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики рассказал НСН, почему Украина продолжает нападки на трубопровод.

В «Нафтогазе» ответили президенту России Владимиру Путину на заявление о том, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину при условии урегулирования конфликта сторон в Стокгольмском арбитраже. Коммерческий директор украинской газовой компании Юрий Витренко отметил, что споры по контракту на поставку газа и по контракту на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже, а основная проблема заключается в отказе российской компании платить компенсации в размере 2,6 млрд долларов.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в эфире НСН, что, обговорив готовность России не прекращать прокачку газа через Украину, Владимир Путин всего лишь обозначил гипотетический сценарий, при котором с «Нафтогазом» можно было бы договориться (слушайте аудио).

«Если бы вот та сторона была договороспособной, вменяемой, то мы могли бы рассмотреть то и то. Но та сторона априори не договороспособна и невменяема. Хотя бы потому, что коммерческие интересы представителей “Нафтогаза” отличаются от коммерческих интересов самого “Нафтогаза”. “Нафтогаз” и государство, стоящее за ним, заинтересованы в максимизации прокачки, а руководство “Нафтогаза” заинтересовано в том, чтобы срубить денег с “Газпрома” и тем самым оправдать свои премии, которые они получили неизвестно за что», — сказал Фролов.

По его словам, украинская сторона паникует из-за возможности потерять деньги при реализации проекта «Северный поток-2», и поэтому для Украины вопрос нового газопровода продолжает быть в топе международной повестки.«”Северный поток” они упоминают потому, что всем здравомыслящим людям ясно – как только “Северный поток” будет построен и будет готова вся инфраструктура для приема газа из “Северного потока-2” на территории Германии, Украина лишится ровно такого же объема газа, как тот, который можно прокачивать через “Северный поток-2”. Она лишится транзитных платежей, она лишиться значительного объема доходов. То есть “Северный поток-2”, будучи заполненным на 100 процентов, заберет у Нафтогаза и соответственно у Украины примерно миллиард долларов дохода. Поэтому они бегают со всякими дикими идеями», — рассказал Фролов.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза». Москва заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через Украину. «Нафтогаз», в свою очередь, заявил, что намерен взыскать с «Газпрома» 15 миллиардов долларов компенсации в случае пересмотра тарифа на транзит газа через украинскую территорию.

