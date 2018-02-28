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Кандидатов в президенты назвали скандальными и неинтересными

28 Февраля 2018 в 17:24
Кандидатов в президенты назвали скандальными и неинтересными

Кандидаты в президенты РФ в ходе дебатов не высказали никакой важной и интересной информации. Так считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Он заявил ТАСС, что пока идет пикировка, кандидаты успели поругаться и поскандалить друг с другом. А выразить что-то значимое не удалось.

Эксперт полагает, что формат дебатов в России пока не прижился. По его мнению, у новых политиков не получается быть яркими и интересными, как и у старых.

На первые дебаты на «Радио России» из кандидатов явился лишь Владимир Жириновский, остальные прислали своих доверенных лиц, отмечает «Русская планета». В телевизионном формате состоялись дебаты на ОТР и Первом канале.

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