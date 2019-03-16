Не так страшны санкции, как их малюют

Экономист в беседе с НСН заявил, что США ужесточением антироссийских санкций укрепляет влияние доллара.

Джуди Твигг, профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США, заявила, что Россия одерживает победу в войне санкций. Ученая сделала такой вывод в публикации для издания The National Interest.

Твигг считает, что российские контрсанкции, принятые в ответ на введенные против страны экономические ограничения США, не только стабилизировали, но и обеспечили рост отдельных отраслей России. В первую очередь речь идет о сельском хозяйстве.

Международные эксперты связывают введение антироссийских санкций на Западе с безысходностью существующей политики. Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас в беседе с НСН заявил, что американцы мало что могут сделать России в смысле санкций.

«У них осталось очень мало рычагов давления на русских. Что они могут сделать? Отменить авиарейсы в США? Обрубить финансовые транзакции с Россией? Осталось не так много вещей, которые они могут сделать, помимо разрыва дипломатических отношений. Ближайшая цель состоит в том, чтобы Трамп не мог предпринять какие-либо шаги для улучшения отношений», — заявил собеседник НСН.

Потенциальный бойкот иностранными инвесторами Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с НСН расценил как еще один стимул для экономического развития России. По его мнению, игнорирование действий иностранных компаний позволит доказать, что Москве не стоит рассчитывать на зарубежную поддержку, а следует сосредоточиться на решении внутренних проблем.

«Я считаю, что нам нужно прежде всего решать свои внутренние проблемы, а не приглашать каких-то иностранных инвесторов. Поэтому никакой трагедии здесь не вижу, даже считаю, что это благоприятный фактор для того, чтобы мы перестали говорить, что заграница нам поможет. Давайте превратим Петербургский экономический форум в площадку для внутреннего разговора. Мне кажется, надо на этой площадке ставить конкретные вопросы, а не рассчитывать на какую-то внешнюю помощь. В этом смысле, я думаю, что такое мягкое бойкотирование Петербургского экономического форума только нам на руку», — заверил Катасонов.

Манипулирование санкциями как основную возможность упрочить собственное влияние США в мире расценил экономист Василий Колташов в беседе с НСН. Эксперт связал колебания рубля с изменением цен на нефть и американскими санкциями в отношении России и подчеркнул их условный характер.

«Так все устроено, что американцы тоже знают, что их санкции не такие страшные для России, как мы это знаем. Поэтому они постараются приурочить свои санкции к новому движению на рынке нефти вниз. Как только цены на нефть будут падать, американцы постараются ввести новые санкции. Иначе они не смогут показать, что санкции очень эффективные и придется говорить, что они не работают», — объяснил в интервью НСН Колташов.

Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух рассказал НСН, как Россия готовится к защите пользователей от возможной блокировки интернета.