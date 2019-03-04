Колташов: России недостает китайской налоговой политики

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Министр экономического развития страны Максим Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин признался, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. По его мнению, такая работа была бы интересна любому управленцу. Орешкин отметил, что главное в этом вопросе именно польза для страны и людей, а не простой интерес.

«Орешкина в отставку, видимо, отправлять никто не собирается, но этот намек, наверно, сейчас примутся толковать. Потому что Орешкин министр экономического блока, который нейтрален в глазах населения. Обычно у нас все министры и все вице-премьеры, которые занимаются экономикой, находятся в черных списках у критиков, аналитиков и у граждан. Но Орешкин, пока остается нейтральной фигурой, потому что у него на счету, в принципе, только экономическое оживление 2017-2018 годов. Ни многочисленного подсчета днищ кризиса, никаких нелепых заявлений он тоже не делал, поэтому он имеет право на амбиции. Понаблюдаем!», — заявил в эфире НСН Василий Колташов.

ТОП-2: Власти Китая намерены снизить налоговую нагрузку в стране

Китай намерен снизить налоговую нагрузку в стране в 2019 году на $194 млрд. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на чиновника из министерства финансов КНР. Отмечается, что это необходимо, чтобы помочь развитию производства и частному бизнесу. Так, соответствующие меры, по прогнозам издания, увеличат прибыль частных компаний примерно на 2%.

«Дела у Китая не очень простые. Дело в том, что промышленный пузырь надулся довольно туго и меры, которые приняты прежде по стимулированию потребительского спроса, это не только кредиты, но и необлагаемый налогами минимум доходов, примерно 50 тыс. руб., нам бы такой, всего этого недостаточно. А экономика нуждается в новых мерах, которые хотя бы улучшили положение компаний. Ведь тем более Соединенные Штаты ведут против Китая торговую войну. С перерывами, но все-таки ведут. В этой ситуации китайские власти стараются поддержать предприятия и поддержать внутренних покупателей. Как недостает в России такой политики, ну хотя бы на китайском уровне», — посетовал Василий Колташов в эфире НСН.

ТОП-3: Рубль по факту растет, но аналитики прогнозируют его падение

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи. Вместе с тем, названы факторы возможного ослабления рубля весной. Ожидается, что на неделе с 4 по 7 марта консолидация рубля будет продолжаться вблизи значений 65–65,5 рубля за доллар, а главным риском останется возможное расширение санкций со стороны США.

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«Так все устроено, что американцы тоже знают, что их санкции не такие страшные для России, как мы это знаем. Поэтому они постараются приурочить свои санкции к новому движению на рынке нефти вниз. Пока что рынок с начала года повел себя позитивно, пошло все вверх. Но как только цены на нефть будут падать, американцы постараются ввести новые санкции. Иначе они не смогут показать, что санкции очень эффективные и придется говорить, что они не работают», — объяснил в интервью

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.