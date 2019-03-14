США будут делить Россию. Американский политолог о будущем

Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил в интервью НСН, что Вашингтон не успокоится, пока не разделит Россию на части.

Ничего не предвещает улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, и дальше будет только хуже. Об этом в интервью НСН заявил бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

Собеседник НСН уверен, что принятые накануне в Палате представителей антироссийские законопроекты будут одобрены Сенатом и подписаны президентом Трампом, который просто не посмеет воспользоваться своим правом вето из-за подавляющего парламентского большинства. Как отметил г-н Джатрас, всего один конгрессмен осмелился проголосовать против принятия резолюции, осуждающей якобы отсутствие должного расследования убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, и против законопроекта о запрете признания российского суверенитета над Крымским полуостровом.

«Был только один голос "против" от Томаса Масси из Кентукки, очень консервативного республиканца. Он очень смелый человек, потому что если кто-то голосует таким образом, люди обвиняют его в том, что он русский агент, предатель и так далее», — сказал собеседник агентства.

Примечательно, что конгрессмен Масси занимает пост, который раньше принадлежал ныне сенатору Рэнду Полу, неоднократно выступавшему за смягчение антироссийских санкций и улучшение отношений с Москвой, добавил г-н Джатрас.

По его словам, несмотря на почти единогласное принятие резолюции, требующей от Кремля международного расследования убийства Немцова и от Белого дома применения санкций в рамках «Глобального закона Магнитского» против предполагаемых заказчиков и исполнителей преступления, конгрессменам не особо интересно дело мертвого оппозиционера или какое-либо восстановление справедливости.

«Нет никакого особого интереса в убийстве Немцова. Так же, как и нет никакого особого интереса в деле Магнитского или еще в чем-либо. Они отталкиваются от того, что Россия плохая, Путин плохой, и смотрят по сторонам, какие бы еще камни бросить в их сторону. Вот камень — Немцов, вот камень — Магнитский, вот еще один — Крым. Они просто смотрят, какое оружие у них под рукой и если что-то подходит, используют это. Им наплевать на Немцова, наплевать на Магнитского. Это всего лишь предлоги», — сказал бывший американский дипломат.

Причем американцы мало, что могут сделать России в смысле санкций, отметил экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США.

«У них осталось очень мало рычагов давления на русских. Что они могут сделать? Отменить авиарейсы в США? Обрубить финансовые транзакции с Россией? Осталось не так много вещей, которые они могут сделать, помимо разрыва дипломатических отношений. Я думаю, они сейчас закладывают основу именно для этого, а ближайшая цель состоит в том, чтобы Трамп не мог предпринять какие-либо шаги для улучшения отношений», — сказал собеседник НСН.

Он добавил, что американская политика работает на неком автопилоте, просто делая то, что делает. Под этим экс-советник в Сенате США имел в виду передачу летального оружия украинцам, проведение военных маневров в Черном море и Прибалтике, нарушение договоров по контролю вооружений, развертывание ракет средней дальности в Европе, ужесточение санкций и высказывание довольно оскорбительного отношения к России. Согласно риторике госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон стремится изменить поведение России, однако как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом не может быть и речи, напомнил Джеймса Джатрас.

«Они не просто просят Россию изменить свое поведение, они просят ее самоуничтожиться, отказаться от какого-либо чувства независимости или законных национальных интересов. У них менталитет вселенского господства. Вера в то, что американские политики могут указывать всем странам мира, включая Россию. И Россия является, по сути, препятствием для мирового господства Америки. И России этого никак не исправить, если, конечно, не возвращаться в эпоху Ельцина и снова становиться американской марионеткой. Но даже этого было бы недостаточно. Тогда России удалось выскользнуть из этого статуса, потому что у нее появился другой лидер, так что им придется найти какой-то способ удостовериться, что Россия не сможет снова восстановиться и стать независимой силой. А это значит, что США не только нужно сменить режим в Москве, но и разделить Россию территориально. Это было бы единственным логичным следующим шагом, если США удастся сменить нынешнее российское правительство», — заключил американский эксперт.Напомним, что 12 марта Палата представителей США одобрила ряд законопроектов, направленных против российских властей и, в частности, президента Владимира Путина. Один из принятых документов обязывает Нацразведку США раскрыть доходы российского президента. Еще один законопроект, о противостоянии «российским пропагандистским кампаниям», обязывает разведку выяснить планы России по военным действиям против стран Североатлантического альянса, а также возможный ответ на усиление американского военного присутствия в Восточной Европе.