Эксперт: Заявлениями о российской угрозе Великобритания хочет разжалобить США

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В эфире НСН Кира Годованюк связала британскую риторику в отношении России с предстоящей встречей Дональда Трампа и Терезы Мэй в Давосе.



Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о разработке в России плана по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, который, по его словам, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам среди британского населения.



В эфире старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк предположила, что заявление о российской угрозе намеренно прозвучало на фоне встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Карту российской политической угрозы британский истеблишмент умело разыгрывает в нужный момент. Они хотят в очередной раз услышать от американского президента слова поддержки о том, что особые отношения США и Великобритании будут продолжать развиваться. Это сотрудничество в сфере безопасности, обороны, разведки. Эта фраза «вовремя» прозвучала, и Трамп опосредованно в интервью СМИ ответил на это. Он заверил Великобританию, что британские друзья всегда будут защищены США от любых угроз и нападений, и тут же оговорился, что надеется, что ничего такого не произойдет», - сказала Годованюк.

По словам эксперта, заявление Уильямсона укладывается в логику антироссийской риторики в Великобритании. «Мы наблюдаем это с 2014 года, с момента обострения отношений между Россией и Западом. Великобритания в этом смысле является рупором общего политического Запада. Идея о российской угрозе последовательно навязывается не только британскому, но и европейскому обывателю», - отметила представитель Института Европы РАН.

Эксперт также обратила внимание, что, выступая с резкими заявлениями, Гэвин Уильямсон повторяет риторику своего предшественника Майкла Фэллона, которого он сменил на посту главы Минобороны Великобритании в ноябре прошлого года.

При этом, по мнению эксперта, говорить о русофобии среди населения Великобритании не стоит. «Не весь истеблишмент так жестко и негативно относится к России. Существуют в британском обществе иные точки зрения в отношении РФ. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с нами, активно развиваются культурно-гуманитарные связи. В 2017 году, например, в Британии было несколько крупных выставок, посвященных столетию Революции, и они пользовались популярностью. Поэтому, интерес к России есть», - рассказала Годованюк.

В интервью The Daily Telegraph глава Минобороны Великобритании также предположил, что Россия специально поставляет англичанам «так много электричества и так много энергии», чтобы лучше изучить страну и нанести максимальный ущерб. Уильямсона называют одним из возможных претендентов на пост лидера Консервативной партии Великобритании, сообщает ТАСС. В Минобороны РФ заявления британского министра назвали глупостями.

Ранее об угрозе со стороны России заявил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер. По его мнению, РФ может неожиданно начать «враждебные действия», используя боевой опыт военной операции в Сирии.