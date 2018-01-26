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В Минобороны назвали обвинения британского министра глупостями

26 Января 2018 в 16:52
В Минобороны назвали обвинения британского министра глупостями

В Минобороны России ответили на обвинения британского министра Гэвина Уильямсона по поводу агрессивных планов Москвы. В Москве их посчитали пламенной борьбой за денежные знаки. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков, сообщается в пресс-релизе, поступивший в распоряжение НСН.

«Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойна отражения в детских комиксах или сериале “Монти Пайтон: летающий цирк”», - заявил Конашенков.

В то же время официальный представитель Минобороны посчитал слова Уильямсона глупостями.

«Если такие глупости ему докладывает британский генеральный штаб, то думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию», - заключил Конашенков.

Напомним, ранее британский министр обороны рассказал о планах по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Соединённого Королевства, которые якобы разрабатывает Москва.

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