Депутат: У Великобритании началась русофобская истерия

В эфире НСН Алексей Чепа назвал безосновательными заявления Генштаба ВС Великобритании о возможной угрозе Европе по стороны РФ.

Глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия угрожает безопасности Европы и может неожиданно начать «враждебные действия». Выступая в Королевском институте вооруженных сил, он также отметил, что РФ в ходе военной операции в Сирии получила «великолепный боевой опыт», испытала более 150 видов вооружения и оснащения.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал эти заявления британской стороны безосновательными (слушать аудио).

«Никаких поводов и причин для того, чтобы делать такие заявления, нет. Тем более, это полная глупость и абсурд, что Москва готовит какие-то действия. Это все метания, истерия русофобская. Повторю, никаких оснований для этого нет», - подчеркнул он.

Также Глава Генштаба ВС Великобритании предложил западным странам выявить и использовать против России ее слабые стороны, создав по ее границам пояс безопасности из недружелюбно настроенных государств, пишет RT.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия угрожает потенциалу восточного региона и «пытается разорвать их коллективное могущество на части», сообщает Ura.ru.