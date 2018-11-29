Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

Украина собирается попросить Турцию закрыть Босфорский пролив из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил командующий Военном-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщает УНИАН.

Воронченко выразил уверенность в том, что ответственность за столкновение российских и украинских кораблей в Керченском проливе мировое сообщество возложит на Россию, отмечает RT.

По словам командующего ВМС Украины, украинская сторона будет пытаться добиться закрытия пролива Босфор, чтобы «россияне знали, как нарушать нормы международного права», пишут «Дни.ру». Сделать это на Украине планируют с помощью Конвенции Монтрё, а именно ее 19-ого пункта.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее сначала провокацией, а потом пограничным инцидентом.



Ранее первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров предсказал на пресс-конференции НСН крах политической карьеры Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе.