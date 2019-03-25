Порошенко предрекли крах в случае попытки сорвать выборы

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал НСН, что у Петра Порошенко недостаточно связей, чтобы сорвать выборы на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко предчувствует свое поражение на выборах, поэтому подготовил для Донбасса «подлый план». С таким заявлением выступил начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Он сообщил, что Порошенко намерен сорвать выборы в Украине. Для этого он подготовил провокации в адрес сотрудников ОБСЕ, а также инцидент с массовой гибелью людей. По мнению Безсонова, такой план направлен на введение Киевом военного положения.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН сообщил, что любая провокация со стороны Порошенко против Украины обернется негативными последствиями для самого действующего президента страны.

«Вы же понимаете, что любой срыв выборов, любая попытка срыва, которые будут хотя бы каким-то образом давать повод подозревать в этом Украину, будут достаточно сильным ударом по самому Порошенко. Поскольку пристально наблюдают за этими выборами в первую очередь в Евросоюзе. Даже, если предположим, что Соединенные Штаты закрыли глаза на то, что происходит, но Евросоюз то молчать не будет. Поэтому я не думаю, что сейчас это вариант, который устраивал бы Порошенко» - сообщил Бондаренко.

По мнению эксперта, у Порошенко недостаточно связей и влиятельности, чтобы ввести военное положение в стране и сорвать предстоящие выборы в Украине:

«Ну, и дальше, соответственно, ситуация там, например, происходят подобного рода операция, взрывы и так далее. Каким образом можно сорвать выборы? Ввести военное положение? У Порошенко нет на сегодняшний день поддержки в парламенте такой, которая обеспечила бы ему именно введение военного положения. У него нет сегодня необходимого для этого союза с Аваковым, у него есть достаточно оппозиционно настроенный против него парламент и поэтому, я думаю, что будет достаточно проблематично ввести военное положение и сорвать выборы», - пояснил он.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН отреагировал на расследование телеканала «1+1» в отношении гибели брата президента Украины и рассказал о черных скелетах в шкафах клана Порошенко.