Украине предложили выложить тризуб из опустевшего газопровода

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Украинский политолог и экономист в эфире НСН предложил Киеву перестать «нести чушь» и заняться конструктивным решением проблемы транзита газа.

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа. Об этом в эфире украинского ТВ заявил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3—5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чём будем зарабатывать?» — уточнил парламентарий.

в беседе сзаявил, что Киев никак не хочет конструктивно решать проблему, и позиция жертвы ему очень удобна.

«Говорить об убытках в 5 миллиардов уже поздно, хотя Украина могла бы зарабатывать и больше на транзите газа, как она это раньше и делала. Сейчас сокращается объем транзита и 2-3 млрд страна точно не досчитается. Но говорить о том, что транзит вовсе прекратится, рано. Надо для начала достроить инфраструктуру, связанную с транспортировкой газа. Есть у «Нафтогаза» и в целом украинских властей время, чтобы перестать нести чушь, что с 2015 года ни кубометра не купили российского топлива. Это уже даже не смешно, а Порошенко продолжает эту мысль озвучивать», - прояснил ситуацию эксперт.Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее заявлял, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через территорию Украины. А при завершении строительства «Северного потока — 2» Коболев предупредил о риске полной потери газового транзита. При этом «Нафтогаз», по словам руководителя, прилагает «максимум усилий» для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Но уверенности в том, что это получится, нет. По словам Коболева, в этих условиях необходим ответственный подход к модернизации украинской газотранспортной системы.

«Не знаю, способно ли нынешнее украинское правительство договариваться…Вряд ли…Ни сама компания, ни власти в целом не демонстрируют желание решать проблемы конструктивно. Нет задачи достичь взаимной выгоды сторон. Перед Украиной стоит задача поддерживать конфликт, и если бы «Газпром» предложил бесплатно поставлять газ, то компания еще бы доплату, вероятно, потребовала. Да, Украина может недосчитаться объемов, но добавлю, что пустая труба будет требовать решения проблемы. То ли выкладывать из нее самый большой тризуб, чтобы он виден был из космоса, то ли новое руководство страны, которое придет к власти в апреле, будет решать проблему прагматично и конструктивно», - озвучил варианты развития событий

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает первого января 2020 года. На данный момент стороны не пришли к новому соглашению. Обсуждение нового транзитного контракта планируется в мае.