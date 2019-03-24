«На политическое кладбище в белых тапочках». Украинский политолог о судьбе Порошенко

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог рассказал НСН о черных скелетах в шкафах клана Порошенко.

Журналисты украинского телеканала «1+1» опубликовали новое расследование о коррупционных схемах с участием действующего президента Петра Порошенко и его возможной причастности к заказным убийствам. Молдавский источник предоставил копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, в котором сказано, что Порошенко организовал ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество и хищения в особо крупных размерах. Кроме того, есть подозрения и в организации убийства Михаила Порошенко – родного брата нынешнего президента Украины.



Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН отреагировал на расследование телеканала «1+1» в отношении странной гибели брата действующего президента страны.

«Убийство брата Петра Порошенко – одна из самых темных историй клана Порошенко. Михаил формально был признан погибшим в автомобильной аварии. Однако, истинная картина не ясна. Событию, произошедшему в 1997 году, предшествовал самый «веселый» период накопления первоначального капитала. Действие разворачивалось в Приднестровье, где шла огромная торговля оружием, шли нелегальные поставки товаров. Легенда гласит, что Михаил Порошенко то ли не рассчитался по долгам, то ли не выполнил какие-то еще свои обязательства. Петр Порошенко, якобы, отказался помочь брату деньгами семьи, сказал, чтобы тот рассчитывался сам. Я бы сказал, что это не в традициях итальянской Cosa Nostra, а советской мафии. И существует версия, что после этого Михаил погиб. Версия о том, что Петр причастен к убийству брата, тоже существует. Все это наложило очень тяжелое бремя на мать, которая быстро ушла из жизни. То есть, у семьи Порошенко очень тяжелое криминальное прошлое. В их сундуках и шкафах спрятаны тяжелые черные скелеты», - подтвердил данные журналистов политолог.

Олег Соскин предполагает, что телерасследование станет первым в череде прочих. Для них достаточно оснований, считает эксперт.

«Информация выходит на поверхность. Но это еще не раскопали, как Петр Порошенко оказался в институте международных отношений, куда поступали в год не больше 20 человек. Как парня с такой биографией, как у него, могли туда взять, чрезвычайный вопрос. Думаю, Саакашвили (Михаил, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области – прим. НСН) знает на него ответ. Предполагаю, обнаружится еще то, что Порошенко занимался контрабандой оружия в африканские страны через Приднестровье, что мог быть причастен к огромным людским зачисткам. Сегодняшнее расследование – только начало. Трагедия с братом – цветочки по сравнению с тем, что еще откопают на Порошенко», - отметил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы.

Политолог убежден, что Порошенко проиграл политическую битву за президентский пост.

«Антирейтинг Порошенко приближается к 70 процентам. Новый скандал грозит тем, что Порошенко «упадет» ниже своих конкурентов по президентской гонке Гриценко (Анатолия, лидера партии «Гражданская позиция – прим. НСН) и Бойко (Юрия, кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» - прим. НСН) и даже не войдет в первую тройку. 8-9 процентов –таким будет рейтинг Петра Порошенко в последнюю неделю перед выборами. Он уже политический мертвец. Ему надо брать белую простынь и белые тапочки и идти на политическое кладбище», - посоветовал эксперт.

Ранее украинский политолог Александр Семченко заявил в интервью НСН, что как формировался высокий рейтинг доверия Петру Порошенко.