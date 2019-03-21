Польша объяснила отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Власти Польши пояснили отказ позвать Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны нынешними недружелюбными отношениями с Россией. Как пишет ТАСС, представитель главы государства в Варшаве Кшиштоф Щерский отметил, что празднование 80-й годовщины «агрессии против Польши, которая стала началом Второй мировой войны, будет проходить с участием стран, с которыми Польша сегодня тесно сотрудничает ради установления мира».

Как напоминает RT, ранее в МИД России заявили об игнорировании польскими властями исторической логики, поскольку они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.

В свою очередь, депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что в случаях, когда речь идет о важных исторических событиях мирового масштаба, Польша не в праве принимать подобные решения в одиночку. Об этом он заявил РИА ФАН.

При этом приглашения на мероприятия будут отправлены странам НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, в числе которых, Армения, Грузия, Молдавия, Украина, Белоруссия и Азербайджан.