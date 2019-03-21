Тысячи погибших красноармейцев. Польша пытается переписать историю Второй мировой

Эксперты в эфире НСН объяснили, почему Варшава хочет переписать историю и почему у нее это не получится.

Польские власти не пригласили ни представителей России, ни президента Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны, хотя ранее такое приглашение поступало от польского МИД. Таким образом, Варшава ответила на упреки МИД России в «игнорировании исторической логики» при организации мероприятий в честь годовщины.

Как заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, мероприятия «пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев рассказал, что корни особого отношения к истории у поляков формируют еще в школе. Эксперт пояснил НСН, что поляки действительно верят, что СССР был в сговоре с нацистской Германией с целью уничтожить Польшу.

«Для поляков это нечто общеизвестное, не подлежащее сомнению. Так это преподается в школе, подается на всех уровнях. Для них это – очевидность, что в 1939 году Третий Рейх вместе с Советским Союзом уничтожили Польшу», - объяснил страновед.

Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов напомнил польским властям, что Россия будет отстаивать правду и не даст переписать Варшаве историю.

«Все это политизировано. Это очередные нападки на нашу страну и тот вклад, который она внесла в борьбу с фашизмом. Сейчас в прибалтийский странах, в Польше, на Украине как будто конкурс проводится: кто больше памятников Великой Отечественной и Второй мировой войны, посвященных подвигам Красной Армии, снесет. Но они забывают, что подвиг красноармейцев был совершен вместе с воинами из Народного Войска Польского. Цена освобождения Польши – это 600 тыс. погибших красноармейцев. Мы об этом не должны забывать, мы об этом будем вечно помнить. И господам из Польши мы не дадим возможности переписать страницы истории», - подчеркнул Красов.

Первого сентября 1939 года началась Вторая мировая война, когда Германия напала на Польшу. После этого часть ее территории отошла Третьему рейху, а другая часть в качестве Западной Украины и Западной Белоруссии — Советскому союзу.