Эксперт посчитал справедливым решение об отстранении Хачатурова

Президент Академии реальной политики в эфире НСН рассказал о борьбе с коррупцией в Армении.

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте организации. Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам обвиняемый, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявил в эфире НСН, что Хачатурова сочли коррупционером и жуликом.

«Новая армянская власть, насколько я понимаю, решила бороться с жуликами и коррупционерами, к числу которых она отнесла и этого, получается, что уже бывшего генсека ОДКБ. Это решение можно считать и политическим, и юридическим, и по-человечески правильным и справедливым. Кому-то не нравится? Значит, кто-то не хочет работать честно, чтобы не воровать», - добавил он.

Ранее сообщалось, что парламент Армении на специальном заседании второй раз не смог выбрать главу правительства и, согласно законодательству, должен быть автоматически распущен. Президент Армении подписал указ о назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря.