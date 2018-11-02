Эксперт посчитал справедливым решение об отстранении Хачатурова

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте организации. Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам обвиняемый, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявил в эфире НСН, что Хачатурова сочли коррупционером и жуликом.
Ранее сообщалось, что парламент Армении на специальном заседании второй раз не смог выбрать главу правительства и, согласно законодательству, должен быть автоматически распущен. Президент Армении подписал указ о назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря.