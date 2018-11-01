«Эйфория продолжается». Политолог о роспуске парламента в Армении

Директор Института Кавказа в эфире НСН предположил, что сторонники Пашиняна займут большинство мест в парламенте на выборах в декабре.

Депутаты Национального Собрания на заседании в четверг не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики во второй раз. В результате парламент распущен силой закона, сообщает «Интерфакс». «Поздравляю», - написал Пашинян в своем аккаунте в Facebook. Внеочередные выборы в Национальное Собрание пройдут до конца года.

Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что рейтинг Пашиняна достаточно высокий, это поможет ему собрать парламентское большинство на выборах в декабре.

«Я думаю, что выборы состоятся, скорее всего, 9 декабря, если не случится каких-нибудь сверхъестественных форс-мажоров. Большинство в парламенте займет партия, которую предложит Пашинян. Вполне возможно, что конституционное большинство будет у Пашиняна. Некоторые партии будут пытаться пройти в парламент. Более того, по армянской конституции, иначе невозможно — одна партия не может занимать больше двух третьих от общего числа. Но вот какие именно партии, пока сказать трудно, хотя при большинстве сторонников Пашиняна это не будет иметь существенного значения. Его рейтинг высок, эйфория продолжается», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что временно исполняющего обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняна не избрали на пост премьер-министра страны. Голосование депутатов проходило 24 октября. Против Пашиняна проголосовал только один депутат, в его поддержку также отдал голос только один народный избранник. Ещё 11 членов парламента воздержались от голосования. При этом 59 парламентариев никак не проголосовали, 34 депутата и вовсе не пришли на заседание.