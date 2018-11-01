Президент Армении распустил парламент

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря, сообщили РИА «Новости» в его пресс-службе.

Парламент Армении на специальном заседании второй раз не смог выбрать главу правительства и, согласно законодательству, должен быть автоматически распущен.

Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что рейтинг Пашиняна достаточно высокий, это поможет ему собрать парламентское большинство на выборах в декабре.