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Политика

Эксперт: Деловые круги США вынудили Трампа идти на сделку с Китаем

7 Декабря 2018 в 16:41
Эксперт: Деловые круги США вынудили Трампа идти на сделку с Китаем
Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока в эфире НСН рассказал о причинах и возможных последствиях торгово-экономического соглашения между странами.

Президент США Дональд Трамп своем Twitter выразил уверенность, что администрации Белого дома и китайским властям удастся заключить торговую сделку в течение 90 дней, на саммите G20 стороны договорились отложить на этот срок повышение тарифов и провести дополнительные переговоры по торговым вопросам. Глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10% до 25%. Позднее министерство коммерции КНР заявило, что переговоры с США продвигаются успешно, и Китай ожидает от них положительных результатов.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин в эфире НСН выразил уверенность, что страны придут к договоренности.

«Шансов достаточно много, что Китай на эту сделку пойдет. Все зависит от того, какие там будут конкретные условия, что предложат США, насколько они учтут интересы Китая. В принципе, сделка нужна обеим сторонам, поскольку существует теснейшее экономическое сотрудничество, огромный объем торговли, и политика Трампа, которая заключается в повышении тарифов, в общем, противоречит интересам дальнейшего экономического сотрудничества сторон. Трамп все время делает шаги то в одну сторону, то в другую, он то проявляет жесткость, то проявляет стремление к сближению. Сейчас очередной этап, когда Трамп под давлением деловых кругов США проявляет интерес к урегулированию отношений с Китаем», - заявил он.

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Собеседник НСН отметил, что партнерство выгодно обеим сторонам и предположил дальнейшие пути развития партнерства между странами.

«Сейчас невозможно сказать, какой результат принесет это предложение Трампа, но очевидно, что заинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества будет толкать их к сближению. И даже если это предложение Трампа в этот раз не принесет успеха, то оно будет продолжено и возобновлено в долгосрочной тенденции развития двусторонних экономических отношений. США может предложить некие новые товары, хотя не очень ясно, какие. Главное, он может предложить послабления в тарифной политике и в свою очередь удержать Китай от того же. Он также может добавить, что ждет расширения американского импорта на территории Китая», - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился снизить торговые пошлины на импорт американских автомобилей. КНР, в свою очередь, собирается «существенное нарастить» закупки различных американских товаров.

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