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Трамп заявил о снижении тарифов на импорт американских машин в Китай

3 Декабря 2018 в 07:13
Трамп заявил о снижении тарифов на импорт американских машин в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился снизить торговые пошлины на импорт американских автомобилей, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Китай согласился снизить и отказаться от пошлин на автомобили, ввозимые в страну из США. В настоящее время установлен тариф в размере 40 процентов», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что одним из главных итогов саммита G20 в Аргентине стало временное торговое «перемирие» между Пекином и Вашингтоном. США обещали не вводить ранее запланированное повышение торговых пошлин на китайский импорт в размере 200 млрд долларов с 1 января, а КНР, в свою очередь, собирается «существенное нарастить» закупки различных американских товаров. О других важных итогах саммита «двадцатки» НСН рассказал эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
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