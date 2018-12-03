Трамп заявил о снижении тарифов на импорт американских машин в Китай

«Китай согласился снизить и отказаться от пошлин на автомобили, ввозимые в страну из США. В настоящее время установлен тариф в размере 40 процентов», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, что одним из главных итогов саммита G20 в Аргентине стало временное торговое «перемирие» между Пекином и Вашингтоном. США обещали не вводить ранее запланированное повышение торговых пошлин на китайский импорт в размере 200 млрд долларов с 1 января, а КНР, в свою очередь, собирается «существенное нарастить» закупки различных американских товаров. О других важных итогах саммита «двадцатки» НСН рассказал эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.